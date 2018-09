Ljubav

Uvjeren sam da će pjesma „Ljubav“ osvojiti srca slušatelja jednako brzo kao i „Budan“ koja već skoro 6 mjeseci drži mjesto na nacionalnoj top ljestvici HR Top 40. Na dan izlaska pjesme „Ljubav“, „Budan“ se nalazila na 9.mjestu HR Top 40. Za taj se uspjeh od srca zahvaljujem glazbenim urednicima, radijskim postajama i njihovim slušateljima. Također se zahvaljujem diskografu Croatia records te autorima i producentskom timu „Hit Factory“ na podršci koju mi pružaju. Takav timski rad, pozitiva i zajedništvo rijetko se viđaju, a atmosferu unutar kolektiva često možemo usporediti sa euforijom među Vatrenima. Uistinu uživamo u zajedničkom radu i stvaranju pjesama, a vjerujemo da publika upravo to i prepoznaje.

Pitanje o glazbenim uzorima ponavlja se u gotovo svakom razgovoru sa radijskim i TV voditeljima, a odgovor je uvijek isti : moji osječani Kićo i Dado, legendarni Dino Dvornik i najveći od svih, Oliver. Iz tog razloga smo jednim dijelom vizualni identitet spota, kroz određene kadrove i simbole, odlučili posvetiti njima. Ove godine je 10. godišnjica smrti Dine Dvornika, a njegove pjesme s izuzetnom energijom i emocijom izvodim na svakom nastupu. Oliverove pjesme oduvijek su moja velika inspiracija, ali i još veći izazov, jer je njegovu emociju gotovo nemoguće dočarati onako kako je on to činio. Nakon što je Oliver nažalost preminuo, na tren smo odustali od te ideje jer smo smatrali da bi se to moglo protumačiti na drugačiji način. Na naše iznenađenje, tada se dogodilo nešto čudesno što nas je uvjerilo da je ideja ipak ispravna. Naime, nakon Oliverovog sprovoda, na televiziji sam čuo Giulianovu izjavu, koji je tom prilikom otkrio da je Oliverova omiljena uzrečica bila - „To je ljubav“. Upravo tim riječima završava moj prethodni singl „Budan“ te najavljuju pjesmu „Ljubav“. Autori su ih napisali prije skoro godinu dana, spontano i potpuno nesvjesno, kao da je sudbina htjela da na taj način odamo počast Oliveru Dragojeviću te da tu njegovu omiljenu uzrečicu trajno zabilježimo.

Ljubav je vječna inspiracija i nepresušna tema većine pjesama pa tako i mojih. Gdje ima ljubavi uvijek ima i malo ljubomore i od toga je teško pobjeći. Iz tog razloga ljubav ponekad boli. No, možete li zamisliti svijet bez ljubavi? Ja ne mogu i uvijek su mi na pameti Beatlesi i njihova „All you need is love“. Ljubav je sila koja pokreće svijet

