Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

potpisala je jučer sdodatak“ kojim će se malim poduzetnicima omogućiti kreditiranje uz subvencioniranu kamatu već od 1%.Predmetnim ugovorom osiguravaju seza mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva (trgovačka društva - d.o.o. i j.d.o.o., obrte i profitne ustanove koji ulažu na području Županije neovisno o sjedištu), a namijenjeni su za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme te obrtna sredstva do 20 % (za projekt iz uslužne djelatnosti), odnosno do 30 % (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.Prema dosadašnjem ugovoru između Županije i banaka, za program „" već je odobrenokoje su poduzetnici u Osječko-baranjskoj županiji gotovo u potpunosti iskoristili pa je Ministarstvo gospodarstva odobrilo dodatnihkoja su osigurana jučer zaključenim dodatkom ugovoru.Najniži iznos pojedinačnog kredita je, a najviši iznos. Kredit se odobrava u trajanju do- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, do- kupnja nove opreme ili novog dijela opreme, uz rok korištenja kredita doi poček u trajanju do 2 godine koji se računa u rok otplate.Interes poduzetnika za ovaj program je velik zbog povoljnih uvjeta. Naime,može biti najviše 7%, međutim 1-2% subvencionira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Županija subvencionira 1%, a u projekt se uključilo nekoliko općina i gradova, pa se kamate za krajnje korisnike smanjuju i do samo 1%.Inače, Osječko-baranjska županija uz ovupotencijalnim korisnicima nudi pomoć i u kreditnim linijama za obrtna sredstva, a dva nova programa koje provode u suradnji s HBOR-om omogućuju kreditiranje mladih i kreditiranje žena uz kamatu od 0% jer je u potpunosti pokriva Županija.