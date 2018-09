dugo najavljivanoj

Tekst i foto: Osijek031.com

Radovi nasveobuhvatnoj obnovi osječkog Sakuntala parka jučer su! Strojevi su i dalje tamo, ali se ništa ne radi.Razlog je, čini se, to što jekrajem kolovoza podnijela prijavu nadležnom, odnosnou Osijeku, zbog navodneovojnice za dva kioska u zapadnom dijelu Sakuntala parka.Naime,je u sklopu obnoveizdao građevinsku dozvolu koja je postala pravomoćna 23. kolovoza 2017. godine, a sve u skladu s glavnim projektom koji je izradio projektant. Navedena čestica nalazi se u okviruKulturno-povijesne cjeline grada Osijeka te se u predmetnom slučaju radi oUdruga u svom dopisu citira članak 106. st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) koji propisuje zabranu „“ Drugim riječima, ovojnica se, po mišljenju udruge, gradi na čestici koja nije građevinska čestica već, u naravi, park.Stoga udruga od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te od Građevinske inspekcije traži da seo zabrani navedene protupravne gradnje, kao i uklanjanju bespravnih građevina, protuzakonito postavljenih objekata u parku, izgrađenih bez građevinske dozvole.Kako nam je u razgovoru potvrdio predsjednik Vijeća GČ Gornji grad, gradska četvrt dobila jete je od nadležnih gradskih službi zatražila očitovanje po ovom pitanju. Do sada, službeni odgovor. Završki ističe i kako nadležna tijela (dakle Ministarstvo, Građevinska inspekcija i Grad Osijek) nemaju obvezu uputiti GČ-u formalni odgovor, ali bi ga bilo dobro imati kako bi javnost bila obavještena o tome je li ovdje doista nešto sporno.Ovo je samo posljednji u nizu udaraca koji je projekt rekonstrukcije Sakuntala parka dobio posljednjih mjeseci. Kako smo već pisali, dio građana negodovao je zbog rušenja stabala i promjene izgleda parka, zbog razbijanja nogostupa te zbog navodne netransparentnosti cijelog postupka.U svakom slučaju, postupak po prijavi je u tijeku i vjerojatno će se vrlo brzo doznati kakvo je pravo stanje stvari, a do tada će strojevi u Sakuntala parku mirovati.