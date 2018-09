Prvo hrvatsko pivo 1664

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji predstavnici tvrtkepredstavili su program jubilarnog desetog izdanja Dana Prvog hrvatskog piva koje započinje sutra (srijeda, 5. rujna) u šatoru na lijevoj obali Drave.iz Odjela za marketing istaknula je kako je festival ove godine skraćen s osam na, ali da nudi. Dane Prvog hrvatskog piva u srijedu će otvoriti sada već zaštitno lice festivala,s bendom, uz predgrupu. Četvrtak će biti rock dan s beogradskimkao headlinerom, također uz predgrupu tamburaša Veritas, dok će u petak glavni izvođač pop večeri biti, ex-pjevačica Colonie, uzkao predgrupu.Subota će biti rezervirana za narodnu glazbu uzkao predgrupu, dok će festival u nedjelju zatvoriti tamburaši -uzkao predgrupu.Svake večeri program će počinjati u 20 sati nastupom predgrupe, dok se glavni izvođač očekuje. Cijena ulaznice jei ona uključuje jednu konzumaciju, a posjetitelji će moći birati između. Cijena svakog piva iznosi, a za one koji ne piju alkohol na raspolaganju će biti Lola Cola osječke pivovare po cijeni od također 10 kn.Ukoliko vrijeme posluži, posjetitelji će, osim pod šatorom, u programu moći uživati i vani na otvorenom uuz bogatu gastro ponudu.Direktor Prvog hrvatskog pivapredstavio je novi proizvod osječke pivovare - Prvo hrvatsko pivo – kaouskoro na tržištu. Proizvodit će se isključivo od vrhunskih sirovina, bez ikakvih aditiva, a izlazi van do Božića, odnosno najkasnije na proljeće iduće godine i to na cijelom području Hrvatske.Predstavnici Osječke pivovare najavili su jedinstvenu manifestaciju na lijevoj obali Drave pozvavši Osječane da im se pridruže u što većem broju.