Osječki pješački put

6. listopada 2018.

Trgu Ante Starčevića

5 kontrolnih točaka

Retrospektivni pogled na osnivanje i otvaranje Osječkog pješačkog puta

Treći po redu "" održat će segodine. Okupljanje sudionika bit će nau 9:00 sati, a polazak je u 10:00 sati. Osječki pješački put obuhvaća- Trg Ante Starčevića- Trg Sv. Trojstva- Restoran "Copacabana"- Zoo hotel Osijek- Udičarski dom, JosipovacPovodom proslave dana grada Osijeka PD Jankovac je poklonio građanima jedan trajan oblik rekreacije bez obzira na člansku pripadnost. Nakon dužih priprema 12. travnja 1981. godine otvoren je Osječki pješački put. Glavni inicijator bio je Miroslav Matošević koji je uz potporu mladih članova trasirao i markirao 12 km puta. U pravilniku koji je otisnut u iskaznici OPP-a napominje se kako je put osnovan sa svrhom da građane grada Osijeka izvede iz zatvorenih i skučenih prostora te zagađenog zraka od različitih postrojenja u nezagađene šume i livade bližeg područja u rekreativnom smislu pod lozinkom „Pješke u starost“. Iskaznica OPP-a mogla se kupiti za 50 dinara. Osječki pješački put je bio linijski put koji je sadržavao 5 kontrolnih točaka (KT). Put je detaljno bio opisan i ucrtan u iskaznici. Trajao je ukupno 3 sata. Započinjao je od sjedišta društva (A. Cesarca 1) (KT1) te je bilo potrebno 15 minuta do (KT2) odnosno Gradskog muzeja. Nadalje je vodio od muzeja kroz Tvrđu, stari dio grada, šetalištem uz Dravu preko kolnog mosta pa uz Dravu do (KT3) restorana „Copacabana“. U restaranu je bila pauza za osvježenje nakon koje se nastavila dionica do zološkog vrta (KT4) u trajanju od narednih pola sata. Tada se skelom prevozilo na drugu stranu Drave te potom još dva sata hodalo do Udičarskog doma – posljednje kontrolne točke (KT5).Put je bio markiran uobičajenim planinarskim markacijama. Iskaznica OPP-a mogla se dostaviti ili donijeti u društvo te se za uspomenu na ishodani put dobila značka višebojnog tiska i dizajna s ukusom koja je predstavljala rad člana PD Jankovac, studenta Fakulteta za likovnu umjetnost, Jovice Maričića.Obilaznica je deaktivirana iz tehničkih razloga.OPIS PUTAOPP će uključivati pet kontrolnih točaka. Polazno odredište bit će Trg Ante Starčevića 4 na kojemu je ujedno i sjedište društva PD „Bršljan-Jankovac“ te će to ujedno biti i prva kontrolna točka. Druga kontrolna točka bit će u Tvrđi do koje je udaljenost 1,6 km. Treća KT se nalazi kod restorana Copacabana i do nje udaljenost iznosi 1,3 km. Četvrta je KT smještena kod ZOO restorana, a do koje je udaljenost 2,3 km odakle će se sudionici Kompom prevesti na desnu obalu Drave te uz Dravu pješačiti do ušća rijeke Karašice sve do Udičarskog doma gdje će biti peta kontrolna točka. Od Dravskog mosta do Udičarskog doma ima ukupno 4,6 km. Hodačka će se staza ishodati za oko 3,5 sata.Tko ne bude želio pješačiti sve do Udičarskog doma može se vratiti prema Trgu Ante Starčevića. Svi sudionici se nakon posjeta Udičarskom domu mogu vratiti u vlastitoj režiji ili organizirano u pratnji vodiča pješke istim putem u Osijek. Povratak će biti u 16.30, 17.30 i 18.30 sati do kompe na Dravi.Svrha projekta “REVITALIZACIJA OSJEČKOG PJEŠAČKOG PUTA” (OPP) je potaknuti građane na tzv „antistresno hodanje“ s ciljem očuvanja zdravlja.HPD “Bršljan-Jankovac” poklanja građanima grada Osijeka povodom “Dana pješačenja” ovakav jedan spektakularni događaj. Nastoji se podići svijest građana naše županije o važnosti provođenja tjelesne aktivnosti s ciljem prevencije od bolesti suvremenog doba. Radi promicanja kulture zdravlja planira se revitalizirati OPP koji je osmišljen još davne 1971. godine. Akcija je stavljena u plan Slavonskog planinarskog saveza, a održavat će se 1. listopada svake godine. Revitalizacijom OPP-a potaknut će se građani na tzv. „antistresno hodanje“ koje je osmišljeno tako da u njemu mogu sudjelovati sve strukturne skupine ljudi: djeca, invalidi, osobe s posebnim potrebama, sportaši, planinari i svi građani grada Osijeka koji za to budu zainteresirani. Iako hodanje često ne doživljavamo kao rekreaciju, činjenica je da redovito hodanje ima brojne pozitivne učinke na naše zdravlje. Hodanje i uspinjanje planinama jača mišiće čitavog tijela, posebno nogu, te pospješuje pokretljivost zglobova. Potiče imunološki sustav, prvenstveno sposobnost organizma da se obrani od različitih infektivnih bolesti. Pozitivno djeluje na rad srca i krvotok te pospješuje transport i opskrbljenost krvi kisikom. Pospješuje izmjenu tvari u organizmu i uz ostalo, bez posebnog režima prehrane smanjenje masnoće u tijelu, pa tako i tjelesnu težinu. Relaksira, oslobađa stresa, potiče pozitivne emocije i podiže samopouzdanje. Planinarenje je dakle fizički i psihološki trening za organizam. Ono jača i dušu i tijelo.Sudionici ture imat će mogućnost evidentirati u svoj dnevnik OPP-a dokaz da su prošli svih 5 kontrolnih točaka u vidu pečata te će svi oni koji budu skupili svih 5 pečata u dnevnik biti nagrađeni bedžom koji će im ostati u trajnom vlasništvu u spomen na ishodani OPP. Događaj će se uvrstiti u tradicionalni pohod koji bi se održavao svake godine najmanje jednom. Program je od općeg društvenog interesa za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju jer promiče kulturu planinarenja i izletništva, upoznaje građane s osječkim lokalitetima te omogućuje građanima cjelodnevni boravak u prirodi. Ovo je izvrsna prilika za aktualiziranje jedne od najatraktivnijih pješačkih staza u gradu Osijeku budući da će pješačka staza voditi po najljepšim dijelovima grada Osijeka. Samom akcijom probudit će se svijest svih ljudi o važnosti onoga što sami činimo za svoje zdravlje.Veselimo se što ćete zajedno s nama podijeliti radost obilježavanja i uveličati ovako značajan događaj za naše Društvo! Nadamo se da će Vas ljepota pješačenja našim predivnim gradom potaknuti na ponovni dolazak svake sljedeće godine u isto vrijeme.Kupovinom dnevnik OPP-a po simboličnoj cijeni od 10 kn ostvarujete pravo na konzumaciju porcije graha u udičarskom domu.