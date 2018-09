najjača oluja

parale su munje, odjekivali su gromovi

jak i obilan pljusak

teško pogođeno

Trpimirove i Drinske

podvožnjak na Trpimirovoj

Juga II, Retfale, centra, Remize

Josipovcu i Višnjevcu

Perom Čemanom

sanirali štetu

čestitao svojim djelatnicima

Domagoj Đelagić

Inga Orgonaš

Višnjevac, foto: čitatelj

Darko Brkić

Osijek je sinoć oko 20:30 sati pogodilaove godine.Nebo nad gradom, a nad grad se spustiokoji je doslovno potopio dijelove grada.Fotografije s društvenih mreža pokazuju da je posebnobilo područje oko Sjenjaka čije su ulice, podrumi i hodnici doslovno plivali, isto kao i nedavno pušteni u promet novi kružni tok na križanjuNaravno, potopljen je bio igdje su se u vodenoj bujici zaglavila čak četiri osobna vozila koja su osječki vatrogasci morali izvlačiti, a slične apokaliptične slike stižu i iz drugih dijelova grada:...Ipak, najteže je bilo u prigradskim naseljimagdje su se kanali brzo prepunili a sustav odvodnje nije izdržao takvu količinu kiše te je došlo do izlijevanja pa su se ti dijelovi grada našli pod vodom.U razgovoru s, zapovjednikom Javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, doznali smo da su osječki vatrogasci sinoć mobilizirali sve svoje snage, uključujući i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, kako bi što prije. Vatrogasci su bili na terenu do jutarnjih sati, a zabilježili su više od 100 poziva za intervenciju.Čeman jena cjelonoćnoj borbi s nevremenom dodavši kako su, dok su sve jedinice bile na terenu pomažući građanima, od kiše stradale i podrumske prostorije samog vatrogasnog društva, tako da njihov posao saniranja štete još traje...U nastavku možete pogledati kako je to izgledalo u Osijeku:Imate fotku? Pošaljite nam: