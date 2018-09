Kiša i pad temperature

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

za nekoliko stupnjeva označili su kraj ljeta. Dolazak mjeseca rujna ujedno nekada znači da i prestaje. Iako je kalendarskadaleko, već nas nekoliko dana prati tmurno vrijeme uz kišu i grmljavinu, a kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna doznajte u nastavku:Tjedan je počeo uz, a tako će i nastaviti. Sutra i u srijedu nas očekuje slično vrijeme današnjem - kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura bit će od, a dnevna neće prelazitiZa četvrtak prognostičari najavljuju promjenjivo oblačno uz vrlo malu količinu kiše uz dnevnu temperaturu do.. Petak nam donosiuz obilje sunca i blagi porast temperatureRazvedravanje će biti kratkog vijeka, pa nas već za vikend ponovo očekuje promjenjivo oblačno uz kišu i grmljavinu.. U nedjelju dnevna temperatura neće prelaziti. No, do vikenda je daleko, pa se tako i prognoza može promijeniti. Svakako ako izlazite ponesite kišobran, laganu ljetnu odjeću polako možemo spremati u ormar, a prirediti toplu jesensku garderobu..