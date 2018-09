Graditeljsko-geodetske škole

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Zgradana Drinskoj ulici jedna je odosnovnih i srednjih škola na području Osječko-baranjske županije koje su obuhvaćene projektomGrađevinski i ostali radovi na obnovi škole započeli su prije otprilike mjesec dana, a jučer je župansa suradnicima obišao gradilište.Ravnatelj Graditeljsko-geodetske školeizrazio je zadovoljstvo početkom energetske obnove jer od izgradnje škole prijeništa nije napravljeno. Zbog toga učenicima i zaposlenicima čestona nastavi, osobito zimi kada su ponekad sjedili u jaknama, a škola je plaćala i domjesečno za grijanje. Doduše, Županija je u zadnjih osam godina uložilau manje sanacije i rekonstrukcije ove škole, no kvalitetnije uvjete rada imat će tek nakon završene energetske obnove.Osimvizure zgrade, postići će se i energetske uštede, što je i glavni smisao projekta. Konkretno, uredit će se vanjska ovojnica i krov zgrade, zamijenit će se vanjska stolarija i ugraditi termostatski ventili. Nakon ove obnove, uštede na zgradi bit će i do 85% potrošnje toplinske energije, 75% manja će biti emisija CO2, a zgrada će iz energetskog razreda E prijeći u B.Vrijednost radova iznosi, s time dasufinancira Europska unija,daje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a Županija 846.241 kunu.Župan Anušić istaknuo je kako Osječko-baranjska županija u okviru projekta Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u realizaciji imau vrijednosti, a planirani rok za njihov završetak je 3. travnja 2019. godine.Nakon ovih radova, Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom projekta energetske obnove objekata, i to ne samo zgrada škola nego i Opće bolnice Našice, nekoliko domova zdravlja, domova za stare i nemoćne u Osijeku i Belom Manastiru. Ukupno vrijednost novih projekata je, odobreno je 24 projekta, već je potpisano 12 ugovora, a uskoro se očekuje potpisivanje ostalih ugovora. Novi projekti su u različitim fazama pripreme i realizacije, pa se ukupna vrijednost ovih investicija penje do gotovo pola milijarde kuna. Do 2020. godine planira se obnova polovice svih objekata kojima je osnivač Osječko-baranjska županija.Inače, zbog ovih radova za sedam je danau Graditeljsko-geodetskoj školi kako bi učionice bile spremne za nastavu.