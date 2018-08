gradskom poglavarstvu

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji uzamjenica gradonačelnikai suradnici predstavili suu svim osječkim osnovnim školama.Novi model produženog boravka započinje u, na prvi dan nove školske godine. Najveća promjena u odnosu na dosadašnji model svakako je to što produženi boravak traje, u dvije smjene, ovisno o tome kako je organizirana smjenska nastava u pojedinoj školi.Novost je i to što će učiteljice raditi una neodređeno, a ne kao do sada na pola radnog vremena i uz ugovor koji bi im istekao u lipnju, na kraju školske godine. Grad će za potrebe ovog programa zaposlitikoje će tako biti plaćene svih 12 mjeseci, uključujući i razdoblje preko ljeta kada nema škole pa ni produženog boravka. Također, produženi će boravak po prvi put obuhvatiti i djecu u, a ne samo učenike 1. i 2. razreda.Roditelji će participirati uza rad učiteljica u produženom boravku tako što će plaćatipaušalno mjesečno, uz uobičajenihpo obroku. Za usporedbu s ostalim velikim gradovima, roditelji za produženi boravak u Zagrebu plaćaju(za 1. i 2. razred) te(za 3. i 4. razred), u Rijeci, a u Splituplus troškovi prehrane.Grad je izradio pravilnik, a u tijeku je rad naprema kojemu će sve učiteljice u školama raditi prema istom programu, za razliku od dosadašnje prakse gdje je svaka učiteljica samostalno određivala sadržaj produženog boravka. Očekuje se kako će kurikulum biti dovršen do početka iduće školske godine, 2019./2020.Godinu dana trajali su razgovori s učiteljicama koje rade u produženom boravku, ravnateljima svih osječkih osnovnih škola i roditeljima djece, a u lipnju je provedena i anketa među roditeljima koji su pokazaliza novi model produženog boravka. Stoga se očekuje da će broj grupa djece u produženom boravku s dosadašnjih 35 skočiti na 42 grupe, od kojih će svaka imati 15 do 20 polaznika, ovisno o broju zainteresirane djece i mogućnostima svake škole za organizaciju produženog boravka.Točan broj djece koja će se uključiti u produženi boravak jošjer će roditelji od prvog dana nove školske godine morati podnijeti zahtjev u školi.Naravno, novi model produženog boravka više će i koštati, pa će Grad tako u proračunu umjestokao do sada izdvajati dvostruko više, čak četiri milijuna kuna.Zamjenica gradonačelnika istaknula je kako će Osijek od nove školske godine imatiproduženi boravak u cijeloj Hrvatskoj jer će djeca kreativno provoditi vrijeme kroz igru, sportske aktivnosti, likovnu i glazbenu umjetnost itd.