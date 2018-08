Doing Business in the European Union

Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

(Poslovanje u Europskoj uniji) niz je izvješća koje izrađujena zahtjev i uz financiranje Europske komisije.Izvješće analizira poslovne propise koji utječu nau 190 zemalja svijeta u pet Doing Business područja: pokretanje poslovanja, ishođenje dozvola za gradnju, dobivanje električne energije, uknjižba prava vlasništva i rješavanje trgovačkih sporova.Posljednje Doing Business izvješće pokriva pet gradova u Hrvatskoj:. Na prvom mjestu po jednostavnosti poslovanja nalazi se Varaždin,je na drugom mjestu, a slijede Rijeka, Zagreb i Split.Jednostavnost poslovanja značajno varira među gradovima unutar Hrvatske, navodi se u izvješću. Od, pokrenuti tvrtku je najlakše u Splitu; u Varaždinu se najbrže rješavaju građevinske dozvole i dobiva električna energija, dok je Osijek najbolji na području. Zanimljivo je da Zagreb kao glavni grad po ovim parametrima zaostaje za većinom manjih gradova.Izvješće otkriva da suu provedbi u Hrvatskoj u područjima gdje lokalne vlasti imaju najveću autonomiju u razvoju i provedbi propisa. Poduzetnici u manjim gradovima poput Varaždina i Osijeka suočavaju se s manje prepreka od svojih kolega u tri veća grada pokrivena izvješćem.Rezultate izvješća Doing Business prokomentirao je i, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka. Prema njegovim riječima, ono je dokaz da Grad ide u, a to je potpora poduzetnicima i privlačenje investitora koji će ovo izvješće koristiti kao jednu od referentnih točki pri odlučivanju o tome gdje uložiti novac.Krolo kao sljedeći korak vidi bliže povezivanjekao najboljih gradova, razmjenu najboljih iskustava na svih pet regulatornih područja te kapilarno spuštanje tih najboljih praksi na druge jedinice lokalne samouprave, odnosno da drugi uče od najboljih.Na pitanje kako Grad planira nastaviti ovu praksu, Krolo je odgovorio da uvijek može. Konkretno, po pitanju razvoja poduzetništva Grad je otvorio Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva prema sedam definiranih mjera, a iz proračuna je za tu svrhu izdvojenonepovratnih potpora. Povratne informacije od strane poduzetnika-korisnika su više nego dobre, pa Grad planira dići ljestvicu još više te će se tako proračunom za iduću godinu ovaj iznos dodatno povećati, a mjere će se redizajnirati kako bi se što više prilagodile željama i potrebama poduzetnika.Grad će pri izradi proračuna za 2019. pripremiti i neke nove mjere pomoći poduzetnicima, no o tome je još rano govoriti. U svakom slučaju, svi ekonomski pokazatelji upućuju na rast broja novootvorenih subjekata, povećavanje zapošljavanja i smanjenje nezaposlenosti, rast izvoza te rast neto plaća u gradu, što je dobrim dijelom posljedica poticajne poduzetničke klime koju promiče gradska uprava, zaključio je Krolo.