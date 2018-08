dugotrajno nezaposlena

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Ukoliko stevisokoobrazovana osoba u evidencijik, evo nova mogućnost da: Osječko-baranjska županija financirat će prekvalifikaciju za deset dugotrajnoza voditelje EU projekata.Županpotpisao je danas Ugovor o osposobljavanju za poslove voditelja EU projekata, izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova i programa ugovor s ravnateljem Ustanove za obrazovanjeUkupna vrijednost ugovora po ovom projektu je, a u tijeku su razgovori predstavnika Regionalnog ureda HZZ-a s potencijalnim kandidatima za ovo usavršavanje. Županija će izabranim polaznicima u cijelosti pokriti i troškove putovanja do mjesta edukacije.Edukacija se sastoji od, raspoređenih tijekom 2-3 mjeseca te po programu koji je verificiran od nadležnog ministarstva. Po završetku se upisuje u e-radnu knjižicu i polazniku se izdaje službeno uvjerenje o završenom programu usavršavanja. Inače, Županija po prvi put financira dodatno osposobljavanje za nezaposlene s visokom stručnom spremom koji do sada. Odlučili su se potaknuti osposobljavanje za poslove voditelja EU projekata jer tih ljudi nedostaje na tržištu rada, a sve je veća potreba za povlačenjem sredstava iz EU.Tako će do kraja ove godine naša županija imati, visokoobrazovanih osoba koje do sada nisu imale radno mjesto. A da je riječ o trenutno „top edukaciji“ svjedoči podatak da Edunova već godinama osposobljava zainteresirane za voditelje EU projekata i tečaj je iznimno tražen, a većina polaznika odmah po završetku tečaja počne se baviti tim poslom.