Trgovački sud u Osijeku donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj će država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, morati isplatiti 38,4 milijuna kuna odštete tvrtki Salami Aurea u vlasništvu Marka Pipunića i njegove Žito grupe.Presudom Trgovačkog suda nalaže se Republici Hrvatskoj da Pipunićevoj tvrtki Salami Aurea isplati 38,4 milijuna kuna plus zatezne kamate i podmirivanje troškova parnice u iznosu od 1,2 milijuna kuna kao naknadu štete za protuzakonitu obustavu isplate sredstava.Pipunić je tužio državu prošle godine nakon što mu je Ministarstvo poljoprivrede 2016. uskratilo isplatu 126 milijuna kuna iz fondova EU koje je njegova tvrtka trebala dobiti za pokrivanje troškova gradnje najmodernijih tvornica pršuta i suhomesnatih proizvoda. Natječaj je bio poništen uz obrazloženje na sumnju u nepravilnosti jer su navodno uvjeti natječaja bili prilagođeni trima kćerima tvrtke Žito grupe - Salami Aurea, Copadio i Prosciutto Pannonico.Povjerenstvo za nepravilnosti nakon kontrole utvrdilo je postojanje “umjetno stvorenih uvjeta za natječaj”, odnosno da je Pipunić osnovao tri društva neposredno prije prijave na natječaj kako bi ostvario tri maksimalna iznosa potpore. On je te tri potpore i dobio, no nakon toga je natječaj poništen.Pipunić je stoga, kako je bio i najavljivao, pokrenuo parnicu protiv države tvrdeći da je svaki od proizvodnih pogona zasebna tehnološka cjelina te da niti jedno revizijsko tijelo u svojim izvješćima nije utvrdilo nikakve zakonske nepravilnosti, što je sud u obrazloženju presude i potvrdio.Za Pipunića je ovo ipak tek prvi čin sudske bitke s državom jer je Ministarstvo poljoprivrede najavilo da će se žaliti na presudu. Također, Pipunić očekuje skorašnji početak suđenja u drugom postupku, povodom njegove tužbe u ime tvrtke Copadio za preostali iznos uskraćenih sredstavaTekst i foto: Osijek031.com