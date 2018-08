četvrtka, 30. kolovoza do subote, 1. rujna 2018

Buljarica

O Festivalu:

Best Medium Sized European Festival

50 zemalja

The Prodigy, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Róisín Murphy, Skrillex, Hurts, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul, Fatboy Slim

CNN, New York Times, Guardian, Conde Nast, Metro, Daily Mirror, Daily Express

Peto, jubilarno izdanje Sea Dance festivala održat će se od četvrtka, 30. kolovoza do subote, 1. rujna 2018. i to u tirkiznoj uvali, na novoj plaži u Budvi. Sea Dance festival, dobitnik nagrade "Best Medium Sized European Festival" za 2014. godinu, okuplja fanove iz preko 50 zemalja iz cijelog svijeta, kao i impresivan line up koji čini više od 100 najpopularnijih svjetskih glazbenih zvijezda. Prethodne četiri godine jadranskom obalom odzvanjali su hitovi megastarova kao što su The Prodigy, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Róisín Murphy, Skrillex, Hurts, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul, Fatboy Slim, ali i najvećih regionalnih muzičkih imena koji su u Budvu privukli blizu 300.000 ljubitelja dobrog zvuka sa svih meridijana. Brojni svjetski mediji, među kojima su CNN, New York Times, Guardian, Conde Nast, Metro, Daily Mirror, Daily Express i drugi, preporučuju Sea Dance kao jedan od najboljih svjetskih festivala na morskoj obali, a svom višemilijunskom Auditoriumu savjetuju da ljetni festivalski odmor provedu upravo u Crnoj Gori, etablirajući Budvu i crnogorsku obalu kao ekskluzivnu i modernu turističku destinaciju. Sea Dance festival je dio najvećeg festivalskog pothvata do sada, pod nazivom EXIT Freedom 2018, koji čine čak pet festivala u pet zemalja. Predvodi ih zvanično najbolji europski festival EXIT, a prvi je održan Festival 84 na olimpijskoj Jahorini. Slijede Sea Star u Umagu i Revolution u Temišvaru kao uvertira za najveće okupljanje na mjestu koje čuva titulu, Petrovaradinskoj tvrđavi, dok je za samu završnicu ljeta rezerviran upravo Sea Dance.