Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Posljedicei sve manjeg broja rođene djece najvidljivije su početkom svake nove školske godine kada postaje evidentno da đakeTako će se, prema pisanju portala Index.hr , početkom školske godine 2018./2019. zatvoriti čak, dok unije upisan nijedan učenik. Šest škola se zatvara jer u njima, a dvije se zatvaraju jer se sele u. Jedna od škola koja se zatvara nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, a to jeu Hrkanovcima Đakovačkim.i podatak da se ove školske godine u 117 škola (113 područnih škola te četiri matične škole) nije upisao nijedan novi učenik. Samo u Varaždinskoj županiji i Gradu Zagrebu nema škole u koju u prvi razred nije upisan nijedan učenik.U 19 županija u kojimau prvi razred, u prošloj šk. god. nastava se održavala u 1136 područnih škola. Ako se računa postotak škola u kojima nema učenika prvog razreda, onda je to 10%. Na razini županija, najveći postotak područnih škola u kojima neće biti učenika u prvom razredu je u Šibensko-kninskoj županiji (), Vukovarsko-srijemskoj () te Ličko-senjskoj županiji ().U OBŽ-u taj je postotak ipak podnošljiviji i iznosi 3,7%, odnosno od 108 škola u našoj županiji u njih četiri nije upisan niti jedan učenik u prvi razred. To su područne školeUnatoč tome što u neke škole nije upisan nijedan učenik u prvi razred, te se školejer nastava se u njima održava za učenike mlađe dobi (II., III. i IV. razred).