Tekst: Osijek031.com

Foto:Radio Osijek, Screenshot video

najveći je u Hrvatskoj, prostire se na 11 hektara zemlje, a brine se o više odu vrtu teu terariju i akvariju.ZOO vrt je već godinama, a to potvrđuju i podaci o posjećenosti koji su uu odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj posjetitelja i dalje čine Osječani, ali ove godine primjetan je znatno, posebice. Najviše posjetitelja i dalje ZOO vrt posjećuje vikendima.Jedan od razloga za rast broja posjetitelja svakako su inego one na koje smo navikli proteklih ljeta kada su one dosezale gotovo. Iako ovogodišnje ljeto nije obaralo temperaturne rekorde, životinje u osječkom ZOO vrtu po navici su u svom ljetnom „“: uglavnom se drže, kupaju se u svojim bazenima, manje jedu, piju više vode i općenito manje se kreću.Ukoliko želite vidjeti neke od životinja izkoje slabije podnose vrućinu, poput, možda ćete ostati razočarani jer rijetkosvoje nastambe te su najaktivnije predvečer i u rano jutro. S druge strane, životinje koje dolaze iz toplijih krajeva (...) nemaju problema s vrućinom.U listopadu će osječki ZOO vrt postatiza još dva stanovnika jer nam dolaze, predatori skoji su klincima najpoznatiji po filmu „“. Za fose se priprema posebna nastamba na mjestu bivše nastambe leoparda. Gradi se i nova nastamba zaodmah pored, tako da će taj dio osječkog ZOO vrta uskoro postati prava Afrika u malom.U osječkom ZOO vrtu su svjesni da samoponudom životinjskih vrsta i zanimljivim sadržajima mogu privlačiti posjetitelje iz Osijeka i drugih dijelova Hrvatske ali i svijeta, a kada se tome doda mogućnost vožnje kompom s jedne obale Drave na drugu, nije čudo što Zoološki vrt postajeodredište građana Osijeka i stranih turista.