Tekst i foto: Osijek031.com

Jedan od sveu razvijenim zemljama Europe i svijeta je sustav dijeljenog prijevoza, tzv.Iako u Hrvatskoj ovaj koncept još, to će se uskoro promijeniti, a nositelj pozitivnih promjena bit će upravokoja će među prvima u Hrvatskoj u sklopu gradskog prijevoza, uz, ponuditi i korištenje javnihRiječ je o projektu „“ financiranog iz EU fondova u sklopu kojega će Osječanima, korisnicima javnog prijevoza, na raspolaganju biti električni automobili te bicikli kao usluga gradskog prijevoza.U prvoj fazi projekta gradska će uprava nabaviti. Korisnici će putem aplikacije, odnosno smartice, rezervirati automobil i voziti se unutar gradskog područja, a kada obave što su imali za obaviti, automobil će vratiti na jednu od četiri stanice, odnosno stajališta automobila.Cijena najma još, ali pretpostavlja se da će iznositiza pola sata, što je ekvivalentno cijeni jednokratne autobusne ili tramvajske karte u prvoj gradskoj zoni. Korisnik će automobil moći imati na raspolaganju najviše. U Gradu planiraju da ova faza projekta bude provedena do kraja ove godine.U drugoj fazi projekta Grad će nabaviti. Do sada je za javne bicikle napravljena studija izvedivosti i analiza troškova i koristi te se čeka raspisivanje natječaja prekošto bi također moglo biti do kraja ove godine. U Gradu planiraju nabaviti ukupno, mehaničkih i električnih, sraspoređenih po cijelom gradu. Javni bicikli se, za razliku od automobila,ukoliko imate smarticu za autobus ili tramvaj.Sve te dijeljene usluge bit će objedinjene podkoji će upravljati cijelim sustavom te biti zadužen za održavanje automobila i bicikala.Na ovaj način očekuje se da će građani Osijeka zamijeniti dosadašnje oblike javnog prijevoza novima, a sve s ciljem smanjenja zagađenja te unapređenja usluge javnog gradskog prometa.