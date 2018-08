[klik za uvećanje]

Danas je u Perivoju kralja Tomislava održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg međunarodnog obiteljskog Festivala Zemlja bez granica – Osijek 24 sata koji će se održati 31. kolovoza i 1. rujna.Na tiskovnoj su govorili Suzana Vargović, voditeljica Festivala, Mario Miloloža, voditelj Inovativnog laba kao jedne od brojnih aktivnosti ovogodišnje Zemlje bez granica te zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.Ovogodišnja Zemlja bez granica zamišljena je kao 24-satni program za sve generacije, od 7 do 77 godina, istaknula je Suzana Vargović. Festival će okupiti sve kreativce ovoga grada – sportaše, glumce, plesače, glazbenike i druge kreativce, pojedince i udruge, koji će Osijeku tijekom dva dana dati bajkoviti ugođaj. Očekuje se dolazak gostiju iz četiri zemlje: Madžarske, Australije, Njemačke i Švicarske.Od ukupno 45 različitih zanimljivih programa, Vargović je izdvojila vodeni taksi koji će po prvi put prometovati od Zimske luke do Iktusa. Posebna poslastica bit će Noćna gerila, obilazak svih dežurnih službi grada koje rade noću uz prigodno osvježenje, a po prvi put Osječani koji se rano ustaju imat će priliku vidjeti i tramvajske stjuardese, hostese-volonterke koje će putnike u tramvaju nuditi toplom kavom i kroasanima.Mario Miloloža je govorio o Inovativnom labu, programu koji će se održati u dvorištu FERIT-a s ciljem popularizacije znanosti. Program će uključiti brojne radionice, predavanja, rad s lego kockama, off-line programiranje te robotiku za djecu kako bi se ona učila logičnom razmišljanju i rješavanju problema. Broj prijava već je nadmašio očekivanja, što je još jedan dokaz da je Osijek pravi IT grad.Žana Gamoš je ispred Grada pozvala sve Osječane, mlade i stare, da sudjeluju u ovogodišnjoj Zemlji bez granica, pozivajući ih da budu opet djeca te da promatraju grad iz perspektive djeteta. Pohvalila je rad udruge Breza te najavila kako će Grad nastaviti podržavati ovaj festival i u godinama koje dolaze, a pohvalila se i kako će ove godine i sama, kao volonterka, sudjelovati u programu manifestacije.Na samom kraju tiskovne, predstavnici medija posluženi su osvježavajućim smoothiejem od svježeg voća.Tekst: Osijek031.com