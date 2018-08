Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić, Dino Spaić, Antonela Martinčević, Teuta Stazić/Foto-arhiv031

Jedan od najpoznatijih i najuglednijih svjetskih časopisa za turizam, britanski Time Out, prije nekoliko je dana objavio vrlo afirmativan članak u kojem poziva turiste da posjete Osijek navodeći 20 razloga zbog kojih bi to svakako trebali učiniti.Odmah na početku novinar časopisa ističe kako je Osijek, kao središte Slavonije i Baranje, još uvijek nedovoljno turistički poznat, ali ima jake turističke adute kao što su mnogo zelenila, čiste ulice, bogatu gastronomsku ponudu, izuzetno ljubazne domaćine itd.Među 20 razloga za posjet Osijeku, Time Out navodi kupanje na Kopiki, Pješački most kao simbol grada, posjet Zoološkom vrtu, šetnju promenadom, posjet Tvrđi i katakombama, brojne osječke znamenite građevine (konkatedrala, zgrada kina Urania itd.), bogatu gastronomsku ponudu, velik izbor vina i craft piva, kao i bogat noćni život.Naglašena je i široka mreža biciklističkih ruta po gradu, a Time Out je istaknuo i dobar geografski položaj Osijeka, blizu granice s Mađarskom, Srbijom i BiHVrlo dobar opis turističke ponude našeg grada i možemo se samo nadati kako će ova preporuka rezultirati i povećanim brojem turista u gradu na Dravi.