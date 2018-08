Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek/Foto-arhiv

Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo besplatne udžbenike i besplatne radne bilježnice za sve osnovnoškolce, kao i za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Taj projekt nastavit će se i ubuduće, potvrdili su iz gradske uprave.Ono oko čega je bilo nekih nedoumica odnosi se na nabavku novih školskih udžbenika. Naime, postojeći su kupljeni prije četiri godine kada je Grad za njih izdvojio 7 milijuna kuna, a ove godine trebali su se obnoviti, međutim do toga neće doći već će i ove školske godine osječki đaci razmjenjivati postojeće udžbenike.Naime, od iduće školske godine očekuje se izrada novih kompleta knjiga u sklopu planirane i dugo najavljivane kurikularne reforme. Iako je Grad ove godine planirao potrošiti 7 milijuna kuna za nabavku novih udžbenika, od toga se odustalo dok se ne izradi novi školski kurikulum. Stoga će se postojeći udžbenici koristiti još i ovu školsku godinu.U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti kažu kako će program besplatnih udžbenika ostati trajni program. Drugim riječima, Grad će nagodinu nabaviti nove udžbenike za sve osnovnoškolce kao što je to činio i do sada.Ipak, uzimajući u obzir kako je ovo peta godina korištenja knjiga te ih je dio u lošem stanju, Grad je osigurao 250.000 kuna za dokup udžbenika zbog generacijske razlike. Također, Grad je uz potporu Ministarstva obrazovanja osigurao dodatnih 120.000 kuna za oko 300 osnovnoškolaca iz socijalno ugroženih obitelji.Škole su Gradu dostavile podatke o tome koliko ima takve djece, Grad će im za svako dijete poslati vaučer s popisom udžbenika koji će njihovi roditelji preuzeti i s tim vaučerom otići u knjižaru po svom izboru i kupiti komplete udžbenika.