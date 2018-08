Urban fest Osijek

14. i 15. rujna 2018

Petak , 14. rujna 2018.

Subota , 15. rujna 2018.

Ulaznice:

Širenjem urbane kulture i supkulture, donoseći svježi zvuk i energiju koja privlači te zadržava ljude, postaje im i ostaje inspiracije za kretanje prema zdravijoj budućnosti, došli smo do novog vizualnog rješenja, a samim time i do novog koncepta poznatog osječkog glazbeno – scenskog festivala.p(o)staje platforma koja prati svjetske glazbene trendove koji nisu nužno sastavni dio mainstream scene, trendove koji su sačinjeni od raznolikosti, prihvaćanja, tolerancije i napretka.Urban fest Osijek sve navedeno dovodi u grad. na prostoru lijeve obale Drave kod katakombi i amfiteatra. Širite riječ, širite taj urbani štih koji Osijek čini srednjoeuropskim gradom i centrom u kojem se pojedinci slobodno izražavati i pridavati razvoj svih oblika kulture i supkulture.Koncerti: od 20:00 do 2:00 satiAfter: od 00:00 do 5:00 satiKoncerti: od 20:00 do 2:00 satiAfter: od 23:00 do 7:00 satiPretprodaja: Festivalska - 70 kuna, dnevna - 50 kunaNa ulazu: Festivalske nema, dnevna - 70 kuna