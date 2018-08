integrirani prijevoz putnika

Sporazum i ugovor

Boris Piližota

Mario Šapina

Željko Ukić

HŽPP – GPP Osijek

jedinstvene cijene za obje zone

radnici, studenti, učenici srednjih škola i umirovljenici

kvalitetom i volumenom

Više neće postojati paralelni zasebni sustavi prijevoza što često puta poskupljuje priču. Nastojimo da se sustavi integriraju te da do najbližih točaka autobusi ili mikrovrijevozi dovoze putnike do željeznice koja može brzo doći do središta grada gdje nisu takve gužve i zastoji u prometu

Ivan Anušić

Zone HŽPP-a obuhvaćaju sljedeće kolodvore i stajališta:

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Od 1. rujna ove godineuvest će se i na osječkom području te u Osječko-baranjskoj županiji.o uvođenju integriranog prijevoza putnika na području Osijeka i Osječko-baranjske županije danas su potpisali župan Ivan Anušić, zamjenik gradonačelnika Osijeka, direktor GPP-ai predsjednik Uprave HŽPP-aUgovorom je definirano uvođenje zajedničke pretplatne karteod 1. rujna 2018. godine kao dvokomponentne mjesečne karte koja se sastoji od pametne kartice GPP-a i pametne kartice HŽPP-a, a vrijedi u vlakovima HŽPP-a na relacijama do 40 km od/do kolodvora Osijek (4 zone) i unutar 1. i 2. zone gradskog prijevoza Osijek uz primjenuMjesečnu kartu moći će koristiti. Zajedničke mjesečne karte HŽPP – GPP Osijek prodavat će se u kolodvoru Osijek. Dodatnu karticu HŽPP-GPP izrađivat će GPP Osijek, a nadopunjavat će ju HŽPP u kolodvoru Osijek.Sporazumom je definirana suradnja vezana uz razvoj integracije HŽ putničkog prijevoza s ostalim vidovima prijevoza u sustav integriranog prijevoza putnika na području grada Osijeka i Osječko - baranjske županije, poticanje integriranog prijevoza kroz zajedničke pretplatne karte, dogovor vezan uz zajedničke tarife i prijevozne karte kao i usklađivanje voznih redova, informiranje putnika, kontrolu karata te razvoj novih prijevoznih proizvoda prilagođenih svakom specifičnom ciljnom tržištu u cilju privlačenja novih korisnika prijevoza.Očekuje se da će seprijevoza potaknuti učenike, studente i radnike na korištenje ovakvog prijevoza koji će biti i racionalniji, rekao je predsjednik Uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić najavivši kako će karte pojeftiniti 28% u odnosu na dosadašnje kada su putnici odvojeno kupovali kartu za vlak i kartu za tramvaj ili autobus u Osijeku. „“, rekao je Ukić.Osječko - baranjski županobećao je kako će od iduće godine biti spremni novi vozni redovi s novim integriranim mješovitim putničkim prijevozom za cijelu Županiju, a u njih će uz HŽ i GPP biti uključeni i autoprijevoznici koji sada imaju koncesije te mikroprijevoznici. Broj linija definirat će se prema potrebama građana i mogućnostima samih linija, a idući korak će biti uključivanje autobusnih i mikro prijevoznika u integrirani javni putnički prijevoz na području Županije.1. zona: Osijek, Vodovod, Petrove Gore, Frigis, Višnjevac, Višnjevac IPK, Josipovac, Osijek Dravski most, Darda, Brijest, Antunovac, Čepin, Osijek OLT, Osijek Donji Grad, Standard i Osijek Luka2. zona: Samatovci, Bizovac, Čeminac, Ernestinovo, Laslovo-Korođ, Vladislavci, Dopsin, Hrastovac Vučki, Sarvaš i Bijelo Brdo3. zona: Cret, Normanci, Beli Manastir, Markušica-Antin, Gaboš, Ostrovo, Lipovac-Koritna, Dalj i Erdut4. zona: Koška, Niza, Vinkovci, Vinkovci bolnica, Vrapčana, Viškovci i Đakovo.Inače, na osječkom području vozi 77 vlakova, i to na relacijama Osijek - Vinkovci, Osijek - Beli Manastir, Osijek – Strizivojna -Vrpolje (Zagreb), Osijek - Našice (Zagreb) i Osijek - Dalj. Od 3. rujna HŽPP uvest će dodatnih 7 vlakova: 1 vlak Osijek – Vinkovci, 1 vlak Osijek - Beli Manastir te 5 vlakova Osijek - Bizovac.