Tekst: Osijek031.com

Foto: Dokkica

U sklopu projekta „ I tata je važan “ udruge Dokkica koji se bavi očevima i njihovom ulogom u odgoju i razvoju djece, u suradnji s Majom Brust Nemet s osječkog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti provedeno je znanstveno istraživanje o stavovima djece o uključenosti očeva u odgoj.Istraživanje je provedeno u 10 osnovnih škola (pet urbanih i pet ruralnih škola) s područja Osječko-baranjske županije pri čemu je sudjelovalo 290 učenika od 5. do 8. razreda. Rezultati istraživanja pokazali su da su roditelji iz urbanih sredina autoritativniji od roditelja iz ruralnih sredina, a tome je uzrok to što su očevi u gradovima uključeniji i informiraniji o suvremenim odgojnim metodama, ali i vode više brige o djeci zbog zauzetosti majki.Učenici iz grada te nižih razreda procjenjuju očeve višeg obrazovnog statusa u većoj mjeri uključenima u odgoj, brigu o njima i kućanstvu, a istraživanje je potvrdilo i kako su očevi popustljiviji prema kćerkama. Statistički se značajna razlika uočila u percepciji očeva kao autoritarnih s obzirom na sastav kućanstva te stupanj obrazovanja oca, odnosno što su obrazovaniji češće imaju autoritativniji stil odgajanja. Ujedno, utvrđena je povezanost veće uključenosti očeva u obiteljski život s pojavom autoritativnog odgojnog stila očeva, navodi se u zaključku istraživanja.Projekt „I tata je važan“ ima za cilj poticanje očeva na veću uključenost u obiteljski život i aktivniju roditeljsku ulogu kroz kampanju, predavanja i program podrške očevima u Dokkici. Naime, mnoga prethodna istraživanja na ovu temu pokazala su kako u domovima gdje muški roditelj više vremena provodi s djecom, to ima dobar utjecaj na djetetov kognitivni razvoj i mentalno zdravlje. Djeca trebaju stabilnu očinsku figuru u domu, a roditelji koji zajedničkim snagama vode brigu o odgoju i obrazovanju djeteta postići će da im dijete bude kompletnija osoba.