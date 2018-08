Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Od siječnja 2016. godine u Hrvatskoj je pokrenuto 1.218 postupaka osobnih stečajeva pred savjetovalištima Financijske agencije (Fina), a više od dvije trećine njih, ili 71,8%, završilo je neuspjelim sklapanjem izvansudskog sporazuma, pokazuje Finin pregled zbirnih podataka.Od 1. siječnja 2016. godine, od kada se primjenjuje Zakon o stečaju potrošača, do 20. kolovoza ove godine pokretanje izvansudskog postupka zatražilo je 1.215 građana i tri obrtnika, odnosno osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, a njihova ukupna dugovanja iznose 891,56 milijuna kuna.Najviše postupaka, više od polovice, pokrenuto je pred savjetovalištem u Zagrebu, a slijede Osijek s 97 predmeta, Pula 81, Split 57, te Rijeka, u kojoj su stečaj zatražile 52 osobe.Na Zagreb se odnosi i najveći dio prijavljenih nepodmirenih obveza, 428,9 milijuna kuna ili 48,1% ukupnih prijavljenih dospjelih nepodmirenih obveza u svim postupcima. Slijedi Split, u kojem je prijavljeno 114,9 milijuna kuna ili oko 12,9% svih prijavljenih nepodmirenih obveza, dok je iznos dugovanja u postupcima pokrenutima u savjetovalištu u Osijeku 62,7 milijuna kuna Zakon o stečaju potrošača, kojim je omogućen osobni bankrot, stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine i po njemu taj postupak mogu zatražiti građani ili obrtnici, odnosno osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković krajem srpnja predstavio je prvu radnu verziju novog ovršnog zakona kojim bi se ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ponovno vratile u nadležnost sudova, a javni bilježnici bi u postupku sudjelovali tek kao sudski povjerenici.Novine koje je u nacrtu predvidjela radna skupina trebale bi uvesti i veću zaštitu dužnika, sniziti troškove ovršnog postupka, ukinuti mogućnost fiducijalnog upisa vlasništva na nekretnini dužnika, poboljšati elektronsku komunikaciju, povećati sigurnost dostave, proširiti krug izuzetih iz ovrhe, uvesti obvezu obavještavanja dužnika o pokretanju ovrhe te zabraniti deložacije u zimskim mjesecima.Po ministrovim riječima najniža cijena ovršnog postupak trebala bi biti 300 kuna, umjesto sada maksimalne koja prelazi 1.800 kuna.Očekuje se da će rad za novom zakonu biti gotov do kraja godine nakon čega će on biti upućen pred Vladu te u saborsku proceduru.