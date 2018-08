tragičan događaj

Još jedanpotresao je grad na Dravi: 27-godišnjiiz Tenje utopio se u petak nakon što je skočio u rijeku pokušavajući izvući svogKao i svake večeri, Radomir i njegov pas išli su u šetnju. Radomir je svojem psu bacao lopticu u riječni plićak i ovaj bi otplivao po nju i donio ju natrag. Prema iskazu svjedokinje koja je također u to vrijeme šetala promenadom, u jednom trenutku kad su bili u blizini konjičkog kluba, Radomir je lopticu bacio predaleko, pas je otplivao po nju ali se, a potom je Radomir skočio za njim kako bi ga spasio. Nažalost, obojica su nestali pod vodom, a na obali su ostale samo Radomirove papuče i pseći povodac.Žena je odmah pozvala policiju. Ronioci su u subotu započeli pretraživati Dravu, no na dnu korita Drave na mjestu na kojem je Radomir nestao. Potom su počeli tražiti nizvodno i najprije su pronašli lešinu psa zapetljanog u grane na dnu rijeke, da bi danas, nakon trodnevne potrage, pronašli i Radomirovo tijelo nizvodno prema Dalju.Inače, Radomir je posljednje tri godine radio u Irskoj, a u Osijek je došao prije dva mjeseca na odmor. On i Gari bili su nerazdvojni još otkako je Radomir pronašao napuštenog psa na ulici i udomio ga. Nerazdvojni u životu, tako su i umrli.