Tekst i foto: Radio Osijek/HINA/webHRT

U Hrvatskojje bioprošle godine,su na drugom mjestu, a među opijatima najčešće se upotrebljava, pokazuju podacipo kojima je najviše liječenih ovisnika 2017. bilo uNajmlađa osoba koja je eksperimentirala sa psihoaktivnim drogama imala je, a najstariji evidentirani ovisnik čak. U 2017. godini prvi je put liječeno, na liječenju je gotovomuškaraca nego žena, a populacija ovisna o opijatima sve više stari, pokazuje Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2017., koje se temelji na raspoloživim podacima pristiglima iz zdravstvenog sustava. Za cijelu je Hrvatsku stopa liječenih ovisnika o drogama iznosi(248,3 osoba na 100.000 stanovnika u dobi od 15. do 64. godine). Čak sedam županija ima višu stopu ovisnika od hrvatskog prosjeka, u čemu prednjači. Ostale županije su imale stope niže od hrvatskog prosjeka.Situacija je slična i s brojem ovisnika liječenih o opijatima kojih je najviše u. Za cijelu Hrvatsku stopa je iznosila 200,3, a u odnosu na prošlu godinu (2016.) nije došlo do značajnije promjene u redoslijedu županija.Vrlo slično kao i godinu dana ranije, među liječenima zbog ovisnosti najveći je broj osoba sa završenom srednjom školom, kojih jemeđu liječenima zbog zlouporabe opijata.Najviše je liječenih, kao i ranijih godina, živjelo s primarnom obitelji, a 37,6 posto liječenih ovisnika imalo je djecu.Eksperimentiranje psihoaktivnim sredstvima već dugi niz godina počinje u dobi od oko 16 godina. Prvo uzimanje heroina prosječno se događa u dobi od 20 godina, a prvo intravenozno u 21. godini života.Roditelji ovisnika o heroinu su za problem ovisnosti najčešće doznaju nakon dvije do tri godine ovisničkog ponašanja.o drogama pokazuje da jesve popularniji, da se kokain više konzumira u državama zapadne i južne Europe, amfetamini se više koriste u sjevernoj i istočnoj Europi.U mnogim europskim zemljama sve je više osoba koje dolaze na liječenje zbog zlouporabe i ovisnosti o amfetaminima, a gotovo polovica ih primjenjuju intravenozno. U izvješću su objavljene i da kanabis zauzimau vrijednosti nezakonitog europskog tržišta droga, te je proizvodnja kanabisa tako postala glavni generator prihoda organiziranom kriminalu. Kaznena djela povezana s kanabisom čine oko tri četvrtine svih kažnjivih djela povezanih s drogama, a procjene govore da oko jedan posto odraslih osoba u Europi upotrebljava kanabis svakodnevno ili gotovo svakodnevno. Među novim psihoaktivnim drogama koje su se pojavile na međunarodnom tržištu vrlo su prisutni i vrlo toksični sintetski kanabinoidi, koje se povezuje s 13 smrtnih slučajeva i 23 nesmrtonosnih trovanja u osam europskih država prošle godine. Snažni psihostimulans, sintetski katinon alfa-PVP, povezuje se s gotovo 200 akutnih intoksikacija i više od 100 smrtnih slučajeva Njihovi konzumenti, navodi se u izvješću, uglavnom niti ne znaju što su uzeli niti kako će djelovati.U izvješću se upozorava i na veliku prijetnju koju u novije vrijeme predstavlja sve veća opskrba drogama preko interneta, koju je vrlo teško kontrolirati.