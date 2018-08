financijskepodrske.hr

Tekst: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

Nacionalna zaklada ovih je dana raspisala četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški (a) i jedan natječaj za financiranje projekata (b).Raspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama ososba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatsko koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade. Uz navedeno, raspisan je i natječaj "Društveni kapital zajednice" za razvoj lokalnih zajednica.(a) Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE DEMOKRATIZACIJI I RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJInstitucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja2. do Kn 200.000,00 - do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja3. do Kn 75.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječajaII. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOSBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NALOKALNOJ RAZINIInstitucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja2. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja3. do Kn 75.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoganatječajaIII. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOGA RATA U RH KOJEDJELUJU NA LOKALNOJ RAZINIInstitucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:1. do Kn 150.000,00 - do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja 2. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja3. do Kn 75.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječajaIV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISUKORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADEInstitucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja2. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja3. do Kn 75.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja(b) NATJEČAJ "DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE"Natječaj "Društveni kapital zajednice" namijenjen je udrugama koje djeluju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala, razvoj aktivnog građanstva i osnaživanje lokalnih potencijala.Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja i imaju registrirano sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave koje odgovara području provedbe projekta.- Visina financijske podrške: od Kn 25.000,00 do Kn 40.000,00- Broj podrški koje će se odobriti: do 20- Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2019. godineNačin dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustavas tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 17. rujna 2018. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 17. rujna 2018. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 17. rujna 2018. godine).