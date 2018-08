ambrozičare

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Ako imate prijatelje „“, dakle osobe alergične na korov ambrozije, vjerojatno ste posljednjih dana kod njih primijetiliza kolovoz: konstantno šmrcanje, crvene oči, otežano disanje, umor i nesanicu... Dokaz da jei službeno započela.Podsjetimo, razdoblje od početka kolovoza do početka rujna razdoblje jepeludi u zraku.svakodnevno obavlja mjerenja koncentracije peludi ambrozije u zraku na području grada i rezultati su, kako se moglo i očekivati,za alergičare.Naime, posljednje izvješće Zavoda od 13. kolovoza ukazuje na visoku koncentraciju ambrozije odpeludi ambrozije po kubnom metru što jeod 30 zrnaca po m3 koliko iznosi granica tolerancije na pelud ambrozije.Osim ambrozije, visoke su i razine peludi, no to su ipak nisko-alergene biljke koje kod većine ljudinikakve poteškoće.Prognoza za sljedećih nekoliko tjedana ne nudi mnogo nade alergičarima na ovaj rašireni alergeni korov jer će razina ambrozije ostati visoka sve do polovice rujna. Situacija bi se mogla promijeniti ukoliko se nastavis obilnim padalinama što bi snizilo koncentraciju peludi u zraku, no čini se kako do toga ipak neće doći.Podsjetimo, kada je o prošloj godini riječ, najviša izmjerena koncentracija peludi ambrozije bila je 1. rujna i iznosila jepo m3 zraka, no to je daleko od rekorda. Rekordna je bila 2010. kada je zabilježeno čak 1.610 zrnaca po m3 zraka.Važno je ponoviti i da gradska komunalnavrši mehaničko i strojno uklanjanje ambrozije na 25 hektara zemljišta u vlasništvu Grada, dakle na javnim površinama, no ambrozija se često javlja u vrtovima, dvorištima i zelenim površinama ispred privatnih kuća što su građani sami dužni čistiti. Prema Zakonu o komunalnom redu, ako to ne učine slijedi im novčana kazna u iznosu odza fizičke osobe,za pravne osobe iza obrtnike.Inače, procjenjuje se da je na području OBŽ-a više od 6.000 osoba alergičnih na ambroziju i ta brojka se povećava iz godine u godinu.