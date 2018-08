potonuću broda i erotičnom aktu

Svaki epski spektakl, osim ako se ne radi onakon kojeg slijedi snošaj, ima svoje finale u trećem činu. Ovoljetnipopraćenih suptilnim, blago napaljujućim dodirima u prolazu, svoju zadnju sesiju odradit će ovog vikenda, uu osječkoj Tvrđi kod Vodenih vrata.Osvježite se uz nježni povjetarac koji smo poslali s Dinare, a kojeg hrvatskinije uspio zaustaviti i pitati nešto, pokažiteosunčana na obali Drave ili mora, sačuvajteza kraj i dajte si oduška jer već sam riječ odušak zvuči dobro.starta s dječjim terminom od 18.00 sati i činit će vam ugodne podražaje sve do 2.00 in da morning. Odspavajte još tri puta i možda nađete nekoga s kim ćete provesti četvrtu noć i zabaviti se jednako kao i publika u toj ikonskoj emisiji nacionalne dalekovidnice iz devedesetih, a ne samo prve.Nakon što su obučeni u veo Pipsbra i Kemungosa pokorili Mljet i rasplesali svaku nogu koja je kročila na taj predivni otok, dašak te sunčane energije poznati dvojac originalno s poteza Sjenba – Vatrogasno, Pips i Kema, dolaze osvojiti vaša srca i ugasiti požar dosade koji se želi proširiti po kopnu. Dođite osjetiti pravu ljubav raspršenu poput sjemena maslačka kojeg je lagani proljetni povjetarac prosuo po svakoj travnatoj površini ovog grada. Tandem koji će ovog petka drmati kod Vodenih vrata rijetko se može vidjeti zajedno te stoga iskoristite priliku da provedete noć s njima i pitate ih sve što već neko vrijeme želite, tražite potpise ili neki dodir u prolazu. Pips und Kema startaju već 18.00 sati u Kids sofa terminu i treskat će vaša tijela sve do 2.00 ujutro. Najavljena je ogromna količina vlage u zraku, nemojte biti jedni neovlaženi.w / TONBESinonim za Disco, Funk, House, Nu – Disco glazbu zasigurno je Tonbe, čiji ga talent, glazbena karijera i diskografija svrstavaju među najtalentiranije i najproduktivnije DJ-e / producente.Nastupa diljem Europe, producirao je preko 100 raznih naslove te izdao dva albuma. Vlasnik je izdavačkih kuća (record labels): Disco Fruit, Hellcat Tunes, Fruity Flavor i Cherry Cola.U Osijek dolazi pokazati sav raskoš plesne glazbe, bitova i melodija koji u vama pobuđuju osjećaje koji se ekspresiraju osmijehom na licima, nogama par centimetara od zemlje, stalnom rotacijom guznih mišića i potrebom da se grlite. Dođite uživati u opisanim ekspresijama i Tonbeu.Mr. Moc, po disko klubovima znan i kao Flegma, jedan je od predstavnika osječke DJ scene čiji su nastupi garancija dobre zabave. Još kao malo dijete nosio je melodiku u vrtić i redovno nastupao u svoj grupi Gumbići gdje su ga djeca oduševljeno pratila, a tete poticale njegov glazbeni talent kako bi imali malo predaha. Od tada pa sve do danas, Flegma ima jasnu misiju zabavljanja masa koju ispunjava bolje nego Tom Cruise u popularnim akcijskim filmovima. Dođite ove subote i ispunite misiju te uz Flegmu pometite taj barokni pod kao što ga ni jedna pucfrau nikada nigdje nije pomela.Vidimo se! Voli vas vaša Kreativna agencija Adverta!Za više informacija pratite Facebook page: Adverta.io i Facebook događaj: In da Sofa @Watergate – 3logy final