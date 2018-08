lijepo kratko traje

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Ilustracija, DHMZ/Screenshot

Sve što je, tako kažu.. Iako smo se svi pitali hoće li biti "" ljeta, jer niske temperature i tmurno vrijeme su bili više pokazatelji jeseni nego ljeta, napokon smo došli na svoje.Prema prognozi koju nam donosidanas nas očekuje. Dnevna temperaturauz slab do umjeren južni vjetar. Već sutra, u utorak stiže. Najavljena je kiša uz grmljavinu, no bez pada temperature.Srijeda nam donosiuz kišu i moguću grmljavinu te uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka do 29°C. Toplo, ali kišovito. Četvrtak će biti sličan srijedi, ali bez kiše..Kraj tjedna, odnosno petak,, i lagani porast temperature, 30°C. U večernjim satima jeNakon sunca dolazi kiša, ako opetSlavoniju. Bilo kako bilo, kišobran će vam trebati ovaj tjedan..