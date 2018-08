Velika Gospa

Uznesenja Blažene Djevice Marije

15. kolovoza

Republici Hrvatskoj.

Na svetkovinu, mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta . Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo, dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo, proglasio je papa Pio XII., 1. studenog 1950. Tome prethodi duga tradicija, stara gotovo kao i samo kršćanstvo. Mnogi crkveni oci i sveci poput sv. Bernarda, sv. Antuna Padovanskoga i dr., kroz stoljeća su razmatrali i pisali o Marijinu uznesenju na nebo.

Dežurna ljekarna

Zdravstvo - dežurstvo

Dom zdravlja

KBO - posjet bolesnicima:

Unikom

Trgovine i trgovački centri:

Interspar/Spar

Kaufland

TC Portanova

Aljmaš:

Utorak , 14. kolovoza 2018.

Srijeda , 15. kolovoza 2018.

Plan Aljmaša:

je dan svetkovinena nebo. Slavi sesvake godine. Taj dan je i državni blagdan uCentralna ljekarna - od 00:00 do 24:00 satiDežurstvo obiteljska medicina - od 8:00 do 20:00 satiDežurstvo pedijatrija - od 8:00 do 20:00 satiDežurstvo dentalna medicina - od 8:00 do 20:00 satiNedjelja - od 10 do 12 te od 16 do 18 satiSv. Leopolda B. Mandića - od 7:00 do 21:00 satiSvilajska - od 8:00 do 14:00 satiKneza Trpimira - od 8:00 do 14:00 satiStrossmayerova - od 8:00 do 14:00 satiJosipa Reihl-Kira - od 8:00 do 20:00 satiTrgovine ne rade, dok 2. kat – kat zabave radi prema prilagođenom radnom vremenu17,30 sati - pobožnost križnog puta na „Kalvariji“19:00 sati - misno slavlje predvodi Fra Ivan Matić20:00 sati - euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje21:00 sat - procesija sa svijećama do kapelice „Na lipi“. Prigodna marijanska pobožnostMisno slavlje u 6, 8, 10, 12, 16, i 18 sati6:00 sati - Misno slavlje predvodi Fra Ivan Matić8:00 sati - misno slavlje predvodi Vlč. Matej GlavicaSvečano misno slavlje u 10 sati predvodi mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup12:00 sati - misno slavlje predvodi Dr. Stanislav Šota, povjerenik za pastoral branitelja.18:00 sati - Misno slavlje za mlade bračne parove i njihovu djecu predvodi mons. Marin Srakić, na kraju mise blagoslov male djece