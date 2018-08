Udruge Pobjede

Tekst: Osijek031.com

Foto: Azil/Facebook

Iz, koja vodiu Nemetinu, poslali suu kojem upozoravaju da je situacija s napuštanjem pasa postala neizdrživa.U vrijemeuvijek jenapuštenih kućnih ljubimaca, ali ove godine situacija je specifična po pitanju štenaca. Naime, samo u prva tri dana ovoga tjednaprimili suna privremenu skrb u Azil.Kako nam je rekaoiz Udruge Pobjede, ove je godine naročitoneodgovornih vlasnika koji štenad jednostavno ostave na ulici, po kanalima ili pred Azilom, a neki ih čak i bacaju preko ograde uzrokujući povrede i lomove kod malih i bespomoćnih životinja.Volonteri Azila ionakos prenapučenošću jer je kapacitet Azila od, pa im je ovo dodatni teret. Poseban su problem štenci dudaši, prerano odvojeni od majke, koji se moraju posebno hraniti na bočicu.Iz Udruge stoga pozivaju građane kojite imaju volje i želje da pomognu, da se jave kaodok iz Udruge štencima ne pronađu. U ovom je trenutku jednostavno previše štenaca koji se mogu privremeno zbrinuti, posebice jer smo usred sezone godišnjih odmora kada velik dio potencijalnih udomitelja nije kod kuće.Hrvoje je još jednom istaknuo činjenicu kako u Osijeku, pa i u cijeloj Hrvatskoj, gotovo da: 98% pasa koje volonteri Udruge pokupe su 1. generacija vlasničkih pasa kojina ulici već u nečijem domu, nakon čega ih je vlasnik jednostavno bacio na ulicu.Kao jedino moguće rješenje, iz Udrugekastracije i trajne sterilizacije kućnih ljubimaca. Tim povodom poslali su gradskoj upravi prijedlog odluke o obveznoj kastraciji i sterilizaciji kućnih ljubimaca, osim ukoliko je vlasnik uzgajivač kućnih ljubimaca i ima rješenje nadležnog tijela o registraciji uzgoja, no iz Grada do sada nisu reagirali.Iz Udruge također tražemikročipiranja jer, prema Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, psi moraju biti mikročipirani te upisani u službenu evidenciju kućnih ljubimaca u ovlaštenoj veterinarskoj stanici.Novonabavljeni psi obavezni su se čipirati u, a svi psi stariji od tri mjeseca moraju biti cijepljeni. Iako je zakonska obveza za jedinice lokalne samouprave bila kontrolu mikročipiranja obaviti do kraja lipnja, Grad ni po tom pitanju nije ništa napravio.I dok pregovori s Gradom o iznalaženju trajnog rješenja ovog problema traju, situacija u Azilu je sve alarmantnija te još jednom pozivamo sve one koji to mogu da pomognu štencima (ali i ostalim psima) jer, kako je zaključio Hrvoje, „“.