Festival Tarda

17. i 18. kolovoza 2018.

Mitovi, bajke i legende

Program:

Petak , 17. kolovoz 2018.

Večernji program:

Subota , 18. kolovoz 2018.

Večernji program:

dvodnevni je festival glazbe, ruha i hrane koji se tematski veže na razdoblje 16.st. - na stoljeće vladavine Sulejmana Veličanstvenog, a i ove će se godine održatigodine na prostoru perivoja Dvorca Esterhazy u Dardi., ali i činjenične priče dale su podlogu za koncept festivala koji je osmišljen da zabavi, educira, napoji i raspleše svakog posjetitelja. Ovaj povijesni festival je prošle godine privukao rijeku ljudi, a iz Udruge Đola, koja je organizator, poručuju da istu bujicu očekuju i ove godine, jer program je kažu još bolji.Na festivalu vas očekuje Bujrum sajam proizvoda OPG-ova Baranje, suvenira i rukotvorina, vina malih vinarija, ali i antikviteta. Ponuda iz turske kuhinje neće vas ostavit gladnima, a merak zone tu su da se u njima odmorite i opustite. Dok njegujete nepce promatrajte vaše najmlađe koji se zabavljaju dok sjeckaju i rezbare turski most ili neki drugi turski motiv na jednoj od desetak kreativnih radionica koje će se održavati oba dana, a možete im se i pridružiti u filcanju vune ili osvajanju tvrđave katapultima. Ne preskočite ni edukativne radionice koje će se održati u turskom šatoru, a pogledajte i izložbe fotografija koje će biti postavljene duž perivoja. Provozajte se kočijom i čamcima, osvježite se u Gazda Lukinoj krčmi, pogledajte predstavu i skečeve osmišljene po storytelling i living history modelima, a u predvečerje oba dana uživajte u sevdahu i drugim evergreen pjesmama. Večernji dio prvoga dana rezerviran je za Still bend, a subotnje veče uljepšat će vam Rundek Cargo Trio.I da za kraj sumiramo… Dakle, u petak i subotu, 17. i 18. kolovoza u Dardi očekuje vas hiper bogat program, stoga rezervirajte datume, pokupite svoju raju i pravac Tarda!15:00 sati - svečano otvorenjeod 16,00 …- Bujrum sajam- Suveniri Baranje- Ponuda iz turske kuhinje – jela iz kuharice CroTur- Vožnje kočijom po parku Esterhazy- Vožnje čamcima po jezeru ĐolaTematske kreativne radionice:- oslikavanje keramike- osvajanje tvrđave katapultima- mokro filcanje vune- izrada sapuna i masažnih pločica- plesne radionice- izrade: turskog nakita; turskih zmajeva; Sulejmanovog mosta...- Izložbe fotografija- Merak zone- Vožnje kočijom po parku- Vožnje čamcima po jezeru Đola- Nauči nešto u turskom šatoru – edukativne radionice- Druženje i divan s rajom .. (kratki skečevi)- Sevdah… evergreen…onako, za dušu..- Duet Hranislava i Milan..20:00 - 21:00 ...Warm up – DJ Richma21:00 – 23:00 ... Still bendAfter party – DJ Richmaod 16,00 …- Bujrum sajam- Suveniri Baranje- Ponuda iz turske kuhinje – jela iz kuharice CroTur- Vožnje kočijom po parku Esterhazy- Vožnje čamcima po jezeru ĐolaTematske kreativne radionice:- oslikavanje keramike- osvajanje tvrđave katapultima- mokro filcanje vune- izrada sapuna i masažnih pločica- plesne radionice- izrade: turskog nakita; turskih zmajeva; Sulejmanovog mosta...- Izložbe fotografija- Merak zone- Vožnje kočijom po parku- Vožnje čamcima po jezeru Đola- Nauči nešto u turskom šatoru – edukativne radionice- Druženje i divan s rajom .. (kratki skečevi)- Sevdah… evergreen…onako, za dušu..- Duet Hranislava i Milan..19:00 – 20:00 sati - Predstava: „Ti si biser među najvećim ljepoticama“20:00 - 21:00...Warm Up - DJ Matt21:00 - 23:00...RUNDEK CARGO TRIOAfter party – DJ Matt