Tekst i foto: Stjepan Filipović/Radio Osijek

potpisali su aneksna području Županije .Kreditnom linijom u ovoj je godini odobreno kreditiranje energetske obnoveod kojih je 25 na području Osijeka, rekla je pročelnica županijskog Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unijete naglasila da određeni dio tih zgrada koristi i sredstva, a to su bespovratna sredstva Europske unije.Ostatak sredstava (40 posto) koliko imaju za vlastito sufinanciranje projekta energetske obnove Županija osigurava 2 posto subvencije kamatne stope kredita kojeg podižu u komercijalnim bankama.ima potpisane ugovore sa sedam banaka koje kreditiraju program energetske obnove, a kamatna je stopa najviše do 5 posto. Županija daje 2 posto, a pojedini su se gradovi uključili s 1 do 2 posto. Za krajnje korisnike višestambenih zgrada najviša je kamatna stopa do 3 posto. Kreditni je potencijal do, a 37 zgrada koje se obnavljaju u županiji realiziralo je. Danas je potpisan aneks Ugovora s Privrednom bankom Zagreb koja je snizila katne stope za 0,50 posto, a najviši iznos kredita, kojeg bi podigli korisnici u PBZ-u za energetsku obnovu je 4,49 ili 4,19 posto, rekla je Tramišak te pozvala ostalih 6 banaka, koje su uključene u ovaj program, da slijede potez PBZ-a da potpišemo anekse Sporazuma o snižavanju kamatne stope za krajnje korisnike.