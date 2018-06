Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

EU projekt

značaj i doprinos

regionalni koordinatori

Projekti su podijeljeni u tri kategorije:

Slavonije i Baranje

Učimo zajedno 3

Etnološkog centra baranjske baštine

đačkog doma

BIC – Poduzetnički inkubator

Odaberi

Glasaj ovdje

Tekst: Osijek031.com

pokrenulo je izbor za najuspješniji lokalniu RH u razdoblju 2016.-2017. u svrhu prezentacije i promocije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima.Ovim uspješnim primjerima želi se istaknutiprojekata sufinanciranih sredstvima Europske unije poboljšanju životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te hrvatskih građana u cjelini, odnosno gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.Projekte su nominirali(regionalne razvojne agencije), a pokrivaju brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije, zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i obuhvaćaju područje cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije.- investicijski i infrastrukturni projekti kojima se ulaže u brojna područja kao što su promet, energetika, zaštita okoliša, informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj poduzetništva i istraživačkih djelatnosti, razvoj novih radnih mjesta u Europi, a također se potiču ulaganja u ruralna područja;- društveni projekti usmjereni na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane Europske unije prilikom zapošljavanja, a temeljna ulaganja odnose se na ulaganja u ljudske resurse;-međunarodni projekti koji rješavaju zajedničke izazove europskih zemalja koji su identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, neodgovarajućeg poslovnog okruženja i suradnje između obrazovnih institucija, uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg i ravnomjernog razvoja Europe.Između ostalih projekata, s područjanominiran je projektOsječko-baranjske županije, projektiz Belog Manastira, projekt energetske obnovePožega,Vukovar, izgradnja studentskog doma u Virovitici itd.Glasati možete ovdje do 30. lipnja 2018. godine i tako pomoći u promoviranju uspješnih lokalnih EU projekata, a ujedno se informirati o tome što je sve moguće financirati sredstvima Europske unije.Glasuje se tako da kliknete tipku “” koja se nalazi u dnu opisa svakog nominiranog projekta te potvrdite svoj izbor klikom na tipku “” koja se nalazi na dnu stranice. Glasati je moguće samo jednom, a da bi bilo prihvaćeno, potrebno je odabrati ukupno tri projekta koje smatrate posebno uspješnima.