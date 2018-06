nogomet

Uvriježeno je mišljenje kako jenajvažnija sporedna stvar na svijetu. Budući da počinje, gdje će sesvijeta boriti za titulu svjetskoga prvaka,predstavlja nekoliko naslova koji će zasigurno još više pojačati euforiju koja je zahvatila cijeli svijet.je lopta autora, novinara, socijalnoga antropologa, a ujedno i nogometnoga fanatika, posvećena je najpopularnijem sportu na planetu. U knjizi autor opisuje nekoliko važnijih nogometnih natjecanja u 21. stoljeću; Svjetska prvenstva 2002. i 2006. te Europska prvenstva 2004. i 2008. godine. Sportska i društvena povijest fenomena nogometa, kao i navijačka kultura te nacionalno-kulturni antagonizam glavne su okosnice knjige.autoraknjiga je koja postavlja pitanje – što znači biti navijač? Sâm autor, inače vatreni navijač Londonskoga kluba Arsenal, prisjeća se svojih navijačkih početaka te prikazuje paralelni presjek svojega životnog i navijačkog odrastanja. Poznat po duhovitim i pitkim romanima, Hornby će vas uvući u svoj mali svijet i pomoći u shvaćanju da je mnogima nogomet puno više od obične igre.biografija je, koja pruža pogled u profesionalni i privatni život engleske nogometne zvijezde, u svoje vrijeme jednoga od najpopularnijih sportaša na Zemlji. U knjizi Beckham otkriva čitateljima sve što su ikad htjeli znati o njemu, o Davidu Beckhamu kao nogometnoj superzvijezdi, modnoj ikoni i obiteljskome čovjeku, čiji je brak s popularnom pjevačicom Victorijom Adams iz grupe Spice Girls bio godinama glavna priča žutoga tiska.prikazuje kronologiju Hrvatske reprezentacije; od prve utakmice s SAD-om 1990., prijateljske i kvalifikacijske utakmice, nastupa na europskim i svjetskim prvenstvima, među ostalima i osvajanje brončane medalje na Svjetskome prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, šokantni gol Turaka u posljednjim minutama na Europskome prvenstvu u Austriji i Švicarskoj 2008. godine, sve do trijumfa nad Turskom u Istambulu kojim je Hrvatska osigurala Europsko prvenstvo 2012. u Ukrajini i Poljskoj. Uz knjige o nogometu za odrasle, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, korisnici mogu pronaći i knjige za djecu o nogometu i poznatim nogometašima.zasigurno su najpoznatiji i najbolji nogometaši posljednjih desetak godina, a na policama naših dječjih odjela možete potražiti dva zanimljiva naslova., jedna je od trenutno dviju biografija za djecu autorice. To je priča o dječaku koji je svojom upornošću i voljom postao jedan od najboljih nogometaša svih vremena. Svi mali obožavatelji moći će saznati o njegovim skromnim počecima i igranju za momčad koja je gubila svaku utakmicu, napuštanju obitelji i odlaska iz svoga grada, kao i saznanju o srčanoj bolesti koja mu je prijetila završetkom nogometnih snova, ali i o njegovim velikim uspjesima i rekordima koje uporno i dan danas ruši.Druga knjiga iz istoga serijala,, priča je o argentinskome dječaku kojemu su svi govorili da, zbog svoje građe, nikad neće postati nogometaš. Uvijek je bio najmanji dječak na terenu, ali je pobjeđivao i duplo starije od sebe. Nažalost, put do zvijezda bio je trnovit i bolan, ali nesvakidašnji talent, skromnost i upornost pomogli su malome Lionelu da postane jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice.Uz spomenute naslove,nudi i druge knjige na temu nogometa, kako za posudbu na odjelima za odrasle i djecu, tako i u čitaonici, u kojoj se mogu pregledati mnoge nogometne enciklopedije i povijesni pregledi nogometnih organizacija i klubova iz različitih regija Hrvatske.