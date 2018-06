127 skupina

885 zahtjeva

zaposlenosti i blizini stanovanja

Marija Štambuk

Čabaj

alternativne vrtiće

Juga, Sarvaša i Podravlja

11 vrtića

neće koristiti

2.000 roditelja

1. rujna

31. kolovoza

usavršavanja i edukacije

Montessori načelima

Iskra - Waldorfska inicijativa Grad Osijek

ekološki vrtić Mak

Dječjeg vrtića Osijek

Boravak djece na otvorenom u svim vremenskim uvjetima

Tekst: Iva Fijala/Radio Osijek

Foto: Gemi, Radio Osijek/Arhiv

Do 21. lipnja traju potpisivanja ugovora s roditeljima čija će djeca od jeseni krenuti po prvi puta u vrtić. U idućoj pedagoškoj godini bit će, tri više nego ove. Na ovogodišnjim je upisima podnesenoSvim su roditeljima ponuđeni vrtići prema statusu, pojasnila je na konferenciji za novinare ravnateljica. Ukoliko u željenom vrtiću nema mjesta, predložen je alternativni objekt na godinu dana jer s odlaskom djece u školu u vrtićima će biti mjesta, a prednost će imati oni koji su protekle godine prihvatili. Mjesta u vrtićima su popunjena, no ostalo ih je još nekoliko na području. Za roditelje čija djeca nemaju navršenih godinu dana, a roditelji su predali zahtjev za upis u redovnom roku također je osigurano mjesto u jaslicama.Tijekom ljeta dežurat će, a novost je i to da roditelji koji u srpnju i kolovozuusluge vrtića ne moraju ih ni platiti. Prema dosadašnjim pokazateljima okone koristi vrtiće ljeti.Pedagoška godina počinjei novi vrtićarci svoj prvi dan u vrtiću mogu provesti s roditeljem, a zajedno će se s vrtićem upoznatiod 16 do 17 sati. Tada će dogovoriti i termin u kojem žele s djetetom provesti prvi dan u vrtiću kako bi se mališani što lakše i bezbolnije priviknuli.Ravnateljica Marija Štambuk Čabaj istaknula je da su odgojiteljima omogućenakako bi boravak u vrtiću i njima i djeci bio što ugodniji.Izrađen je program za rad poza koji se očekuje verifikacija od strane nadležnog ministarstva. U suradnji s udrugomomogućio je studij waldorfske pedagogije u Zagrebu, a po njegovu završetku bit će osnovana i prva Waldorfska skupina. Zahvaljujući edukacijamamoći će postati Centar izvrsnosti i prenositi znanje drugima. Želja jekoristiti programe i potporu Europske unije, a jedna od njih je i Erasmus plus. Prijavljen je projekt "" koji će omogućiti edukaciju za šest odgojiteljica.