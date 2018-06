Dunav

Europe

Podunavlje

DunavArt Festivala

teče i spaja

Vukovar, Baranju, Ilok i Erdut

10.000 posjetitelja

od 22. do 30. lipnja

Program:

Erdut

Petak , 22. lipnja 2018.

Subota , 23. lipnja 2018.

Vukovar

Petak , 22. lipnja 2018.

Subota , 23. lipnja 2018.

Batina

Petak , 29. lipnja 2018.

Subota , 30. lipnja 2018.

Ilok

Petak , 29. lipnja 2018.

Subota , 30. lipnja 2018.

EU Interreg programa prekogranične suradnje

Niti jedna druga rijeka na svom putu do ušća ne teče kroz toliko zemalja kao. Cjelokupna povijest srednje i jugoistočneispisana je na njegovim obalama i do danas je ostavila vidljive tragove, štočini fascinantnim kulturnim sjecištem.Često otpjevan i mnogo proputovan, Dunav inspirira od izvora do ušća, pa je tako inspirirao pokretačekoji „“ te povezujeu jedinstveni umjetnički doživljaj koji u hrvatsko Podunavlje donosi vrhunsku glazbu te istodobno promiče vrijednosti kulturne baštine, vinskog i gourmet bogatstva te približava podunavske zemlje Hrvatskoj.Nadmašujući sva očekivanja, prvo izdanje DunavArt Festivala u 2017. godini okupilo je više odkoji su očarano promatrali svaki kutak festivala na Dunavu, obogaćen vrhunskom ponudom glazbe, vina i hrane s hrvatskog Podunavlja!Nadolazeći festival će kroz dva vikenda,, povezati Vukovar, Baranju, Ilok i Erdut, a posjetitelji će uživati u čaroliji ovog kraja i bogatom programu, besplatnom za posjetitelje:18.00 h - Svečano otvorenje DunavArt Festivala i izložbe svjetlosno – ambijentalnih instalacija „Privremeni ambijenti“ u vinogradu i vinskom podrumu: Erdutski vinogradi18.00 h - "Okusi Dunava" – ponuda jela i vina Srednjeg Dunava (Vojvodina, Slavonija, Baranja i Srijem): Erdutski vinogradi19.00 h - Poezija u čaši - Enes Kišević: Erdutski vinogradi18.00 - 24.00 h - DJ Kema: Erdutski vinogradi21.00 - Fluentes, koncert: Erdutski vinogradi18.00 h - "Okusi Dunava" – ponuda jela i vina Srednjeg Dunava (Vojvodina, Slavonija, Baranja i Srijem): Erdutski vinogradi18.00 - 24.00 h - Izložba svjetlosno – ambijentalnih instalacija „Privremeni ambijenti“ u vinogradu i vinskom podrumu: Erdutski vinogradi18.00 - 24.00 h - DJ Flegma: Erdutski vinogradi21.00 - Zemlja gruva, koncert: Erdutski vinogradi22.30 h - Scifidelity Orchestra, koncert: Erdutski vinogradi18.00 - 24.00 h - Piknik na Dunavu – ponuda vina s Dunava: Perivoj dvorca Eltz19.00 h - Svečano otvorenje DunavArt Festivala i izložbe „Slikanje svijeta“, autora Tomislava Buntaka u Oranžeriji: Perivoj dvorca Eltz - Galerija Oranžerija21.00 h - Putokazi & Zoran Majstorović, koncert: Perivoj dvorca Eltz22.30 h - After party - Die Wandervögel, Austrija: Perivoj dvorca Eltz10.30 h - Die Wandervögel, Austrija, koncert: Vukovarski korzo18.00 - 24.00 h - Piknik na Dunavu - ponuda vina s Dunava: Perivoj dvorca Eltz18.00 - 24.00 h - Izložba „Slikanje svijeta“, autora Tomislava Buntaka u Oranžeriji: Perivoj dvorca Eltz21.00 h - Jazz orkestar HRT i Chui, koncert: Perivoj dvorca Eltz22.30 h - After party - Die Wandervögel, Austrija: Perivoj dvorca Eltz18.00 – 24.00 h - „Vina s Dunava“ - ponuda vina Srednjeg Dunava (Vojvodina, Slavonija, Baranja i Srijem): Batina - kompleks muzeja Batinske bitke19.30 h - „Poezija u čaši“: Batina - Barique Wine Bar18.00 – 24.00 h - deejayMilly: Batina - kompleks muzeja Batinske bitke21.00 h - Amira Medunjanin, koncert: Batina - kompleks muzeja Batinske bitke18.00 – 22.00 h - Festival "tista" - okusi jela od tijesta s Dunava18.00 – 24.00 h - „Vina s Dunava“ - ponuda vina Srednjeg Dunava (Vojvodina, Slavonija, Baranja i Srijem): Batina - kompleks muzeja Batinske bitke18.00 – 24.00 h - DJ Umbo: Batina - kompleks muzeja Batinske bitke21.00 h - Koncert: Batina - kompleks muzeja Batinske bitke20.00 – 24.00 h - „Vina s Dunava“ - ponuda vina Srednjeg Dunava, Dunavski stol – Tradicionalna jela s Dunava: Dvorac Odescalchi20.00 – 21.00 h - Otvorenje Festivala uz Poeziju o Dunavu; oblikovanje teksta Udruga Oksimoron, čitaju studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku: Dvorac Odescalchi21.00 h - The Frajle, koncert, DJ: Dvorac Odescalchi12.00 – 13.30 h - Obilježavanje Međunarodnog dana Dunava - Memorijalna utrka čikli „Luka Kovačević“ oko Šarengradske Ade: Šarengrad, Šarengradska Ada19.00 – 19.45 h - Projekcija filma „Zlatno runo, Argonauti s ribnjaka“: Kurija Brnjaković20.00 – 24.00 h - „Vina s Dunava“ - ponuda vina Srednjeg Dunava, Dunavski stol -Tradicionalna jela s Dunava: Dvorac Odescalchi20.00 h - Dodjela nagrada za Prvo međunarodno ocjenjivanje vina podunavskih zemalja: Dvorac Odescalchi21.00 h - Scharf Club Swing Quintet, koncert, DJ: Dvorac OdescalchiProjekt DunavArt Festivala realizira se uz financijsku potporuizmeđu Hrvatske i Srbije 2014.-2020. u sklopu projekta Central Danube Tour (CDT). Nositelj CTD projekta je Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, a Grad Ilok i Osječko-baranjska županija partneri su s hrvatske strane. Partneri iz Srbije su Autonomna pokrajina Vojvodina i Dunavski centar za kompetenciju.Za više informacija o događaju pratite Facebook stranicu: DunavArt Festival