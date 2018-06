popele visoko

petak, 15. lipnja 2018.

Cjenik - ulaznice:

Cjenik - atrakcije

Radno vrijeme:

RC Copacabana otvara svoja vrata u, po starom cjeniku i radnom vremenu, a tog će dana ulaz biti za sve kao i svake godine!

Djeca do 7 godina besplatno
Pojedinačna dnevna ulaznica za djecu od 8 do 16 godina 5,00 kn
Pojedinačna dnevna ulaznica za odrasle 8,00 kn
Pojedinačna dnevna ulaznica za invalide uz predočenje članske iskaznice 3,00 kn

Mini golf - jedna palica + loptica 15,00 kn
Mini golf - dvije palice + loptica 20,00 kn
Mini golf - tri palice + loptica 25,00 kn
Mini golf - četiri palice + loptica 30,00 kn
Komplet boća - jedan sat 20,00 kn
Kuglanje - jedan sat/staza 20,00 kn
Ležaljka - jedan dan 10,00 kn
Tobogan - jedna vožnja 3,00 kn
Tobogan - pet vožnji 10,00 kn

od 9:00 do 20:00 sati