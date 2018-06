Tvrtka Mlinar

Lahoreu

Mlinar Caffe

više od devet milijuna stanovnika

regionalna prehrambena industrija

tri Mlinarove pekarske prodavaonice

22 Mlinarove prodavaonice

230 vlastitih

19 svjetskih tržišta

2.000 radnika

dva u Osijeku te u Poreču, Šibeniku i Zagrebu

je u petak u pakistanskom graduotvorila svoj do sada najveći, na prostoru većem od 300 četvornih metara na čak pet etaža.Lahore je drugi po veličini pakistanski grad s, a Mlinar je prva hrvatska, ali ikoja je uspjela ostvariti izvoz u Pakistan.Novi Mlinar Caffe rezultat je franšizne suradnje s lokalnim partnerom, a plan je do kraja godine u Pakistanu otvoriti još. U narednih pet godina tamo će profunkcionirati maloprodajni lanac s ukupnoMlinar danas ima više odmaloprodajnih mjesta u četiri europske zemlje, a veleprodajno plasira na dodatnih. Franšize su do sad plasirane u osam zemalja na tri kontinenta, a kao svoju posebnost ističu to što su u mogućnosti proizvodni asortiman prilagoditi potrebama poslovnih partnera i specifičnostima njihovih tržišta i kultura.Mlinar danas zapošljava gotovo. Proizvodnja je organizirana u pet velikih pekarskih pogona -. Većinom je riječ o najsuvremenije opremljenim pekarskim pogonima u ovom dijelu Europe, a osječki pogon jedan je od tehnološki najsofisticiranijih pekarskih proizvodnih cjelina u svijetu, navodi se u priopćenju iz Mlinara.