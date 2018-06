34 vozača

Tijekom proteklog vikenda (od 8. do 10. lipnja) na području ove policijske uprave u prometu su zatečenakoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi. Od ukupnog brojaupravljali su osobnim automobilom, dok subili vozači bicikla.Najveću prisutnost alkohola u krvi vozača policijski službenici evidentirali su uu Ulici Šandora Petefija 10. lipnja u 12,05 sati, kada su zaustavili 69-godišnjaka, koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu (promila).U 19,40 sati 8. lipnja policijski službenici zaustavili su u38-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu (promila).Oba biciklista smještena su u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Policijski su službenici 8. lipnja u 23,40 sati u Belom Manastiru zaustavili 27- godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu (promila). Vozač je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U jutarnjim satima 10. lipnja policijski su službenici u Belom Manastiru zaustavili 38-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu (promila). Biciklist je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a ovo mu je četvrto smještanje u posebne prostorije u proteklih šest dana za isti prekršaj i s istim vozilom.U poslijepodnevnim satima 9. lipnja policijski su službenici u Ulici svete Ane u Osijeku zaustavili 25-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač je uhićen sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Policijski su službenici u jutarnjim satima 10. lipnja uu Osijeku zaustavili 36-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilom i odbio je alkotestiranje. Vozač je uhićen sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U večernjim satima 10. lipnja policijski su službenici u Belom Manastiru zaustavili 44-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje te su utvrdili da je upravljao vozilom uz prisutnost alkohola u krvi od 1,83 grama po kilogramu (promila). Vozač je uhićen sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U poslijepodnevnim satima 10. lipnja u Ulici Valpovačke toplice u Valpovu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena, a počinitelj nesreće, vozač teretnog automobila s priključnim vozilom, 59-godišnji državljanin Srbije upravljao je vozilom uz prisutnost alkohola u krvi od 1,76 g/kg.