nova iznenađenja

do 30°C

kiša

stiže promjena

do 27°C

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Novi tjedan donosi nam. Danas nas očekuje vedro uz maksimalnu temperaturu zraka, bez vjetra. Sutra, vrijeme slično današnjem, no u noći s utorka na srijedu očekuje seuz moguću jaku grmljavinu.Već od srijede, lagani pad temperatura, tmurni oblaci i kiša. U srijedu tijekom dana vedro uz temperaturu, a u noći kiša i grmljavina.U četvrtak i petak slična prognoza. Tmurni oblaci uz slab do umjeren sjeverni vjetar, temperatura do 20°C.Za vikend je također najavljena kiša, no do tada se sve može promijeniti.