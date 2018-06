godišnjih odmora

Sezonase bliži. Broj slobodnih mjesta u zrakoplovima za jadranske destinacije je. Ove godine direktnim letovimaiz Osijeka zamožete putovati za povoljnihu što su uključene sve naknade. Zrakoplovimakapaciteta 76 mjesta možete putovati. Ova linija će prometovati do konca listopada.S kompanijomje nešto drugačija situacija, možete putovati zaod ponedjeljka do petka, no po nešto višim cijenama,sa svim uključenim naknadama. Za neke od destinacija, karata već nema za veliki dio srpnja tako da treba požuriti kako bi uspjeli doći do mjesta u zrakoplovu.Karte možete kupiti uu agenciji “” ili nazovite na broj telefonai na takav način rezervirajte kartu.