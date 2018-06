Gradskom vrtu

dva nova igrača

Nogometnog kluba Osijek

Karlu Kamenaru

Stjepanu Radeljiću

Alen Petrović

Kamenar je nekada igrao za našu mladu reprezentaciju, a prošle je sezone u Sportskim novostima bio proglašen najboljih hrvatskim, dakle domaćim igračem u HNL-u. Radujemo se stoga njegovom dolasku u Osijeku i ne sumnjamo da će nam biti istinsko pojačanje s još boljim igrama nego u Rudešu.

Odmah sam prihvatio ponudu

Bilo je i nekih drugih ponuda, no čim sam čuo da me Osijek želi što prije dovesti u svoje redove te spoznao ozbiljnost u toj priči, nisam nimalo dvojio. Znam da me ovdje čeka vrlo dobra momčad s puno kvalitetnih igrača i sigurno će biti jaka konkurencija i na mojim pozicijama. No, vjerujem u sebe i u svoje mogućnosti te mislim da ću se nametnuti treneru.

Odlične igre u Rudešu

32 prvenstvene utakmice

Rođen sam u Zagrebu, prošao sam mlađe kategorije u Dinamu, ali smo se razišli. Otišao sam u Lokomotivu i odigrao jednu sezonu u trećoj ligi, nakon čega sam došao u Rudeš i evo me sada u Osijeku.

Prvijenac mu je bio u Gradskom vrtu

ljeta 2017.

bivšu momčad

Njemačk

Radeljić je standardni mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i mogu reći da smo ga pratili gotovo tijekom cijele prošle sezone. Uživo smo ga barem četiri-pet puta gledali, pratili i njegov razvoj u drugoj momčadi Stuttgarta. Jasno je da se u Bundesligi puno teže probiti do velike scene, no mislimo da je riječ o vrlo zanimljivom igraču značajnog potencijala. Na njemu je da to kod nas i potvrdi, a teren je uvijek jedino i pravo mjerilo nečijih mogućnosti i kvalitete.

Veliki iskorak u karijeri

Novom Travniku

NK Vitez

Igra glavom najjača odlika

HNL pratim svakodnevno. Igra se dosta čvrst i jak nogomet i mislim da sam spreman za to, na tomu sam dosta radio i veselim se novom izazovu. S obzirom na visinu, jasno je da bi Stjepan mogao biti vrlo upotrebljiv u obrambenim zadaćama, ali i pred suparničkim vratima:



Volim otići na prekide, mislim da sam jak u skoku, to mi je svakako odlika, vrlo dobra igra glavom. Želim se u Osijeku potpuno afirmirati kao igrač i vjerujem da ću u tomu uspjeti.

Tekst i foto: NK Osijek

U nedjeljno prijepodne usu predstavljena. Riječ je o 24-godišnjemkoji je Bijelo-plavima pristupio iz Rudeša u kojem je bio nositelj igre i 20 godišnjemčija je posljednja adresa bio Stuttgart u kojem je nastupao za drugu momčad. Obojica su potpisala na četiri godine, a sportski direktoruvodno je istaknuo:Nisu samo Bijelo-plavi bili zagrijani za dolazak tako kvalitetnog veznog igrača što je potvrdio i on osobno:Preporuku za Karlov dolazak u Gradski vrt svakako je lako pronaći u njegovom učinku u prošloj sezoni. Odigrao je za Rudeš, postigao 5 golova i dodao 6 asistencija. Kada bih ponovio igre i učinak iz Rudeša bio bih vrlo zadovoljan. Jasno je da sam svjestan kako nije isto igrati u Rudešu i Osijeku jer ovdje nema prostora ni za jednu, a kamoli za dvije uzastopne loše odigrane utakmice. Pritisak je sigurno puno veći nego u klubu iz kojega dolazim, ali sam spreman na sve što me ovdje očekuje. Mislim da sam jak u glavi i da ću se dobro nositi sa svim izazovima. Osvrnuo se Kamenar i na svoj dosadašnji nogometni put:Karlo, inače, posebno pamti Gradski vrt izgodine: Rudeš je upravo u Osijeku igrao svoju prvu prvoligašku utakmicu, nismo tada izgubili, bilo je neriješeno 1:1, a meni se posrećilo da budem prvi strijelac zau HNL-u. Dakle, ovaj stadion mi je ostao u lijepom sjećanju i nadam se da će biti još golova i asistencija u mojoj novoj sredini. No, pobjede su nam svima prioritet.Poseban izazov ovom plemenitom veznjaku će biti igranje u europskim utakmicama…Svakako se tomu veselim. Bilo bi jako lijepo kada bi Osijek ponovio one igre i rezultate iz prošlogodišnjih nastupa u kvalifikacijama Europske lige, pa možda otišao i korak dalje. Nadam se tomu. Ima dosta igrača koji su mi generacijski bliski s kojima sam se ranije susretao na nogometnim terenima, veselim se igranju s njima.Osijek je Radeljiću veliki izazov Stjepan Radeljić je imao drukčiju situaciju od Kamenara. Put ga je već kao 19-godišnjaka odveo uu, a sada će se nastojati dokazati u HNL-u. O njemu Petrović kaže:Radeljić je visok 198 centimetara, igra na poziciji stopera, a posebno se iskazao u dresu U-21 reprezentacije BiH.Počeo sam ugdje sam i rođen, zatim sam prešao uu kojem sam se zadržao dvije godine. Uslijedio je odlazak u mostarski Zrinjski prije nego li je stigla ponuda iz Stuttgarta. Tamo sam igrao za njihovu drugu momčad u četvrtoj ligi, a to me nije zadovoljavalo. Ovo je sigurno za mene veliki korak u karijeri. Čim sam shvatio da me Osijek želi, nisam baš dugo dvojio jer smatram da je ovo odličan klub za razvoj mladog igrača. Znam da je i vrlo organiziran, da ima velike projekte i planove u budućnosti.Hrvatska nogometna liga nikako mu nije nepoznanica i vjeruje da će se dobro snaći na našim prvoligaškim terenima: