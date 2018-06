Turistička zajednica Baranje

U „GatorFestu“ Baranja pokazuje najljepše što ima, ni kiša ne može pokvariti ukupne dojmove ove manifestacije. Zmajevac je divan, uređene su kuće, cijelo selo živi ovu priču, i to ne samo danas nego kroz cijelu godinu. Upravo to je ono što želimo, o čemu pričamo te između ostaloga pokušavamo postaviti na višu razinu vidljivosti, koja je ključna za uspjeh ovako specifične manifestacije, jedine na toj razinu u ovom okruženju, koja se može uspoređivati s vrhunskim svjetskim ponudama kontinentalnog turizma. Puno je već napravljeno, no dakako treba sve usavršavati kako bi Hrvatskoj, Europi i svijetu još bolje pokazali što Baranja i Osječko-baranjska županija imaju za ponuditi. Vrlo brzo vidjet će se te promjene i njihov razvoj u pozitivnom smjeru

u suradnji si ove godine organizirala je festival dobrog vina „“. Manifestacija je počela međunarodnim ocjenjivanjem vina održanim 26. svibnja 2018. godine uu Kneževim Vinogradima. U istom prostoru 8. lipnja održala se „“ na kojoj su najboljim vinarima uručena priznanja, i to u ambijentu tog najvećeg i najimpozantnijeg vinskog podruma u Baranji i Hrvatskoj. Istog dana u Batini je održan jazz koncert, dakako uz mnoge posjetitelje i sadržaje sljubljivanja vina i umjetnosti.Svi gosti i domaćini bili su u Zmajevcu u tzv. ”” na završnom programu. Svi podrumi su bili otvoreni, nudilo se najbolja vina, održan je light show, sajam domaćih proizvoda, performansi i izložbe mladih umjetnika, tete crtalice za najmlađe te koncerti.– rekao je župan Ivan Anušić.