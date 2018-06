Ivan Peko

Osječanin, veliki je ljubitelji otkrivanja njemu novih i nepoznatih krajeva. Ivan je te svoje sklonosti odlučio ovo ljeto spojiti te tako po prvi put organiziradužRadi se odugoj otprilikekoja će započeti 23. lipnja u Osijeku, a završit će tri tjedna kasnije na Crnom moru, u malom prekrasnom ribarskom mjestus pješčanom plažom. Ubrod će se vezati za veću baržu koja će ga vratiti natrag, a ekipa će lagano kombijem kući…Tijekom tri tjedna putovanja, brod će proći kroz, pa krozdo, odnosno mjesta gdje se Dunav ulijeva u Crno more. Plan je ploviti svaki dan okoi prijeći 70-ak kilometara, a ostatak dana putnici će moći uživati u prekrasnoj prirodi, pješčanim plažama, riječnim adama, nacionalnim parkovima, Đerdapskoj klisuri, delti Dunava, a put uključuje i posjete povijesnim gradovima s brojnimi malim šarmantnim selima.Ivanov riječni brod može primiti do, imakoje služe kao skladište i za brzinsko spavanje tijekom vožnje, a ima i terasu na krovu za druženje. Prema Ivanovim riječima, tu je najljepše tijekom vožnje zbog odličnog pogleda, vjetra koji pirka i hladovine koju pruža velika tenda. Za dobar štimung bit će tu i glazba jer je postavljeno ozvučenje.Spava se u šatorima, koje će osigurati Ivan, na pješčanim plažama, uz druženje uz. Kupanje je na najljepšim, a jesti će se raznoliko: svaki dan za ručak će biti nešto kuhano iz kotlića (fiš, čobanac...), za doručak i večeru nešto narezano, a obzirom da se staje u mnogim gradovima i selima, bit će vremena i za uživati u. Za one koji vole malo aktivniji odmor osim, oprema na brodu uključuje i kajake, bicikle, pomoćni gliser sa skijama za vodu i tubom.Ostalo je jošna brodu, pa Ivan poziva zainteresirane da mu se jave. Možete se pridružiti na minimalnoili više, a ako slučajno niste iz Osijeka, ekspediciji se možete pridružiti i uili već gdje želite duž rute.Ivan poziva ljude sklone avanturi, ljubitelje prirode i aktivnog turizma da mu se jave na Facebook stranicu web stranicu ili na broj mobitelagdje će dobiti sve potrebne informacije.A za one koji sve to vole, ali ipak nisu u mogućnosti ići s Ivanom na put, informacije s puta ćemo redovito objavljivati na stranicama