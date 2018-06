Sutra, 8. lipnja

Tekst: Osijek031.com

(petak), s početkom u 18 sati, na stadionu Gradski vrt u Osijeku odigrat će seizmeđu reprezentacija, koja je označena stupnjemU cilju sprječavanjaza koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja te sprječavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine policijski službenici će, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, snimati javno okupljanje i to područje stadiona, kao i određena područja grada Osijeka.Također obavještavamo građane da ćebiti zatvorena za promet od 8 do 22 sati, izuzev za stanareUlazi se otvaraju u 16 sati, a posjetitelji se pozivaju da pri dolasku što više koristesu sve ulaznice za predstojeću prijateljsku utakmicu između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Senegala, koja se u petak igra u Gradskom vrtu s početkom u 18 sati. U prodaji je biloza tribinu Zapad gore i dolje, Istok i Sjever dok će na Jugu biti smješteni igrači mlađih kategorija NK Osijek.Vrata našeg stadiona otvaraju sepočetka susreta, dakle u 16,00. Imajući u vidu činjenicu da će na ovaj sportski događaj doći veliki broj posjetitelja, na neke stvari i okolnosti treba dodatno upozoriti.Upozorenje se prvenstveno odnosi na parkirna mjesta za navijače koja su bitno smanjena u krugu Gradskog vrta zbog činjenice da će broj službenih vozila biti značajno veći nego prigodom drugih utakmica. To se odnosi i na tehnička vozila, kao i ona osobna jer je nužno osigurati parking za one koji imaju VIP ulaznice kao i za mnogobrojno tehničko osoblje, pa će se u tu svrhu koristiti i parkirna mjesta ispred susjedne sportske dvorane.Stoga iz HNS-a i NK Osijek poručuju svima koji to mogu da koriste usluge javnog gradskog prijevoza, a onima koji dolaze iz drugih gradova i mjesta da parking potraže u okolici stadiona. U skladu s tom preporukom, važno je doći ranije na odredište.Također, bitno je napomenuti da će Wilsonova ulica i ovaj puta biti zatvorena za promet i to već od jutarnjih sati.Što se, pak, tiče samoga ulaska na tribine, na ulaznicama piše koji je vaš sektor, red na tribini i sjedalo. Treba samo pratiti oznake koje su vidljivo postavljene na cijelome stadionu, a po ulasku na tribinu pomoći će vam i volonteri da lakše i brže dođete do svoga mjesta.Prvi puta će biti korišten novi sigurnosni sustav ulaska (ugrađeni su tzv. „kentauri“ kroz koje će se prolaziti), pa da bi se izbjegle veće gužve na ulazima gledatelji koji pristižu ne bi trebali čekati posljednji trenutak za dolazak, nego se što prije pojaviti u Gradskom vrtu.: nemojte zaboraviti osobnu iskaznicu, budući da će redari prilikom ulaska provjeravati podatke koji su otisnuti na ulaznicama i moraju se, dakako, „“ s onima koju su na vašim osobnim dokumentima.Da bi se jednostavnije i bez zastoja ulazilo na tribine, treba voditi računa i o onome što se ne smije unositi na stadion. Dakle, to su torbe i ruksaci, kišobrani (u slučaju oborina, treba ponijeti kabanicu), boce, limenke, pića u tetrapaku, a nije dopušteno niti unošenje voća. Osvježavajuća pića će se moći kupiti na tribinama, a konzumirat će se u plastičnim čašama.Preporuka iz zaštitarske službe je da izbjegavate nositi i upaljače jer su i oni na popisu zabranjenih stvari. Podrazumijeva se zabrana svih vrsta oružja, pirotehnike i svega onoga što bi moglo utjecati na sigurnost posjetitelja i pokvariti im užitak i ugodu na stadionu.