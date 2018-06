Udruzi Interaktiva

Tekst i foto: Dolores Miličić

odobren je još jedanpod nazivom „“ te je isti odobren. Projekt traje, a glavna aktivnost održat će se u Osijeku, u studenom 2018., kada će udruga Interaktiva ugostit po šest osoba iz partnerskih organizacija iz sedam država Europe:. Projekt je odobrila Nacionalna agencije za mobilnost i programe Europske unije, a financiran sredstvima Europske unije u okviru Erasmus+ programa – ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih.Smatramo da će ovaj projekt mladima pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada bez obzira na granu industrije u kojoj žele raditi.Ovim projektom želimo postićiosoba koje će im pomoći da efikasnijetako što će znanja koja su stekli na ovom projektu primijeniti kod pisanja motivacijskog pisma, životopisa i razgovora s poslodavcima, a želimo i potaknuti mlade da preuzmu poduzetničku inicijativu. Kako bi to bilo ostvareno mladi će se koristiti s alatima koji su priznati u Europskoj uniji -. Posebna pozornost posvetit će se procesu razmišljanja i bilježenja onog što su mladi naučili, tj. kompetencija u Youthpass certifikat. Youthpass se u mnogo zemalja pokazao kao koristan alat koji je mnogim mladima presudio u dobivanju posla te stoga želimo promovirati Youthpass i Erasmus+ program kao mogućnost za unaprjeđenje vještina, kompetencija i stavova koje se ne mogu steći formalnim obrazovanjem, a koje poslodavci iznimno cijene.Udruga Interaktiva osnovana je koncem 2015. godine u Osijeku, a glavni cilj udruge je organiziranje aktivnosti kojima se promiču neformalno i cjeloživotno učenje s naglaskom na izvaninstitucionalni odgoj i mobilnost u obrazovanju. Teme kojima se udruga bavi su ljudska prava, nenasilje, razvoj civilnog društva, poduzetništvo, građanske vrijednosti i ekološke osviještenosti za građane. Udruga Interaktiva svojim aktivnostima promovira europske vrijednosti, suzbijanje svih vrsta diskriminacija, te potiče i sudjeluje u međunarodnim suradnjama i prijateljstvima, te interkulturnom dijalogu.Ovo je već drugi odobren projekt razmjene mladih koje organizira udruga Interaktiva. Prvi je bio prošle godine, pod nazivom „Svi smo jedno/We come as one“, kojemu je glavna aktivnost bila u prosincu 2017. kada je Udruga ugostila 36 osoba iz Turske, Grčke, Makedonije, Litve, Poljske i Hrvatske. Tema projekta bila je ljudska prava i aktivizam.Također, udruga je partner na mnogim drugim Erasmus+ projektima. Tako su članovi udruge Interkativa sudjelovali na Erasmus+ treningu za radnike s mladima na prekasnom otoku Gran Canaria u Španjolskoj, pod nazivom „“ gdje su raspravljali o mogućnostima koje nudi Erasmus+ program i stvarali nova partnerstva.Udruga Interaktiva poziva zainteresirane da se jave na emailili na Facebook udruge.