9. sjednici Gradskog vijeća

626,6 milijuna kuna

591,8 milijuna

izgradnja novog trga

Vijencu Ivana Meštrovića

oslobođena plaćanja

borbi protiv komaraca

Josipovac je dio grada Osijeka gdje osim komaraca žive i ljudi

obećao

ručno zaprašivanje

ne smije

od Kopačkog rita i Halaševa

eskadrilom lovaca na komarce

500.000 kuna

Žana Gamoš

Ante Đapića

demokraciji, političkoj pismenosti, medijskoj pismenosti

novog centra Retfale

intrazonsku cestu, obilaznu i poveznu cestu

društveni dom

Vladimir Ham

Ruđera Boškovića, Rudolfa Steinera, Andrije Mohorovičića, Milutina Milankovića i Nikole Tesle

Velikani znanosti s hrvatskog tla

Igor Dešić

zapošljavanju

Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

Na posljednjoj,, usvojen je rebalans proračuna po kojemu gradski proračun iznosi, umjesto dosadašnjih. Time će se osiguratinate će roditelji, čija djeca ne budu pohađala vrtić u srpnju i kolovozu, bitite usluge, a te troškove podmirit će Grad.Po običaju, najzanimljivije je bilo na „aktualcu“, a najviše rasprava izazvalo je pitanje o. Nakon što je vijećnik iz Josipovca na govornicu zalijepio poruku „“, gradonačelnik Vrkić jeda će se u prigradskim naseljima, gdje komaraca ima najviše, obavljatijer nije dovoljno samo projuriti autom. Što se avio zaprašivanja tiče, gradonačelnik je ponovio kako Gradzaprašivati iznad naseljenog mjesta, ali može napraviti zaštitni krug oko grada, zapreku između zelenila s baranjske strane Drave,. Vrkić je zaprijetio „“, ali upozorivši da bi se u jednom zračnom napadu moglo potrošiti i doRaspravljalo se i o uvođenju građanskog odgoja u osječke osnovne škole, pri čemu je zamjenica gradonačelnikaod vijećnikazatražila da na tu odluku prestane gledati kroz ideologiju, istaknuvši da će se kroz ovaj izborni predmet djecu učiti oi svemu onome što im je potrebno da daju svoj doprinos zajednici u kojoj žive.Kada je riječ o projektuna mjestu nekadašnje škole Vladimir Nazor, gradonačelnik je odgovorio kako uskoro slijedi kompletna obnova Retfale, posebno dijela od novog stadiona, koji se počinje graditi u srpnju ove godine, pa do hipodroma. Vrkić je obećao brojne sportsko rekreacijske površine za građane, a to će uključiti i izgradnju novog centra u Retfali.Jug II će dobiti, a Brijest bi nakon „sto godina“ traženja konačno trebao dobiti, jer je to jedino prigradsko naselje koje nema svoj društveni dom.je predložio da se ponovo oslika zid s likovima. Riječ je o portretima pod nazivom „“ koji su bili ispisani na ogradi Odjela za fiziku preko puta glavne osječke tržnice, a osječki grafiterspreman ih je ponovno oslikati na lokaciji koju Grad odabere.Od ostalih tema, raspravljalo se ou gradskim poduzećima, projektu denivelacije pružnih prijelaza u Osijeku, proširenju tramvajske infrastrukture do Josipovca, obnove Krapinskog naselja, pontonu na Jugu II, održavanju gradske rasvjete, postavljanju novih semafora i svjetlosnih led markera na prometnicama, kao i o preimenovanju Južne osječke obilaznice u Ulicu 106. brigade Hrvatske vojske.Iako je klub vijećnika HDZ odbio godišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Osijeka za 2017., svi u vijećnici su jednoglasno prihvatili novo zaduženje grada u visini od 60 milijuna kuna.