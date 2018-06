Lijepi i sunčani dani

čitanje knjiga

slobodnih trenutaka

Đelo od Gisko

nove naslove

vruće i sparne dane

S Eleonor Oliphant je sve u najboljem redu

Pomoćni majordom Malković

Sretni ljudi čitaju i piju kavu

Nijemi vrisak

Mećavi

Povratak u Brideshead

"Kći trgovca svilom

Tvornica istine

Pod crnim svjetlom

Artemis

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

"S Eleanor Oliphant je sve u najboljem redu"/Gail Honeyman

1]

Like

donose nam vrijeme kada se konačno treba posvetiti samom sebi. Za mnoge to znači napokon imati dovoljno vremena za. Čak i oni koji ljeti moraju raditi pronađu višeza čitanje… bilo u prirodi, bilo kod kuće na ležaljci ili u ugodnoj fotelji.ovoga puta predstavljakoji će vam uz rijeku, more ili bazen olakšati oveDanašnje predstavljanje započinjemo naslovom kojeg ujedno možete osvojiti i u nagradnoj igri. Riječ je o romanu autorice Gail Honeyman "" koji na prvu privuče humorom, ali u sebi krije i romansu i trilerski napetu pozadinsku priču. Ona je Eleanor Oliphant: tridesetogodišnjakinja u raskoraku s društvenim normama, uredska čudakinja, usamljenica, sklona izgovoriti upravo ono što misli, idealna meta ogovaranja među kolegama. Eleanor Oliphant vodi jednostavan život. Svaki dan na posao nosi istu odjeću, za ručak jede isti obrok, na istom mjestu, rješavajući križaljku. Ništa ne nedostaje njezinu pomno organiziranom životu izbjegavanja društvenih interakcija, gdje vikende obilježavaju smrznuta pizza, votka i telefonski razgovori s mamicom. Jedno obično dobro djelo srušit će zidove koje je Eleanor podignula oko sebe. Morat će naučiti kako navigirati svijetom koji svi ostali, čini se, uzimaju zdravo za gotovo – dok traži hrabrost da se suoči s mračnim zakucima koje je cijeli život zaobilazila…Francuska, 1916. Sophie Lefevre mora se brinuti za sigurnost svoje obitelji, dok joj se voljeni muž Éduard bori na bojišnici. Kad joj zapovjede da mora kuhati večeru njemačkim časnicima i posluživati ih u svom hotelu, u njezinu domu više nema mira. U trenutku kad novi Komandant ugleda Sophien portret – što ga je naslikao Éduard – rođena je opasna opsesija koja će Sophie navesti na mračnu i strašnu odluku. Gotovo stoljeće poslije Sophien portret visi u kući Liv Halston – kao vjenčani dar njezina prerano umrlog muža. Jedan slučajni susret dovodi do otkrića stvarne vrijednosti slike i njezine kontroverzne i burne povijesti, čiji izlazak na vidjelo prijeti ponovno iz temelja izokrenuti Livin svijet. U "Djevojci koju si ostavio za sobom" dvije mlade žene, razdvojene cijelim stoljećem, ujedinjene su svaka u svojoj borbi za ono što najviše vole, bez obzira na cijenu. U ovom neodoljivom romanu Jojo Moyes vješto plete priču istodobno tužnu i sretnu, s posebnim naglaskom na mračne kutke koji postoje u svim velikim ljubavnim pričama, i na zamršenost naoko jednostavnih sretnih završetaka.Lucijan Malković, siromašni momak iz pitoresknog sela Bury, kompulzivni je lažljivac. Kad dobije posao pomoćnog majordoma u udaljenom dvorcu Von Aux i svojoj bivšoj djevojci ispriča bajku o bogatstvu i krasoti koji ga tamo čekaju, postaje predmetom nesmiljene poruge. Već sam put do surovog istočnog planinskog lanca obilježen je nadrealnim susretom s parom vještih džepara, a stigavši na odredište, Lucijan zamalo strada u lokalnom ratnom sukobu. Kad konačno uspije ući u dvorac, ondje ga dočeka pomalo jezoviti majordom gospodin Oldeglough. Sretan što je napokon na sigurnome, Lucijan i ne sluti da tek tada počinje prava avantura koja će ga dovesti na rub Jako velike rupe... Nakon bestselera Braća Sisters napeto se iščekivao idući roman Patricka deWitta. "" opravdao je sva očekivanja: riječ je o jedinstvenom spoju crne komedije, pustolovnoga gothic-ljubavnog romana i bajke. Napet, očaravajući i zericu strašan, a usto silno duhovit, Pomoćni majordom Malković nedvojbeno će DeWittu priskrbiti još vjernih čitatelja.Knjiga "Tvoj drugi život počinje kad shvatiš da imaš samo jedan" Raphaelle Giordano je u Francuskoj ali i u svijetu postala trenutačni bestseler. Radi se o dirljivoj i poučnoj priči o umijeću mijenjanja vlastitog života kako bi se pronašao put blagostanja i sreće. Znamo da ćete sada mnogi uzdahnuti i pomisliti - ah zar opet moramo čitati o sreći i pozitivi. Ali ovo je korisna knjiga o dubokim promjenama s kojima će se svatko od nas kad tad morati susresti. Naime - to je život. PROMJENA. Camille ima trideset osam godina i tri mjeseca, muža, sina, posao i sve materijalne uvjete za sretan i bezbrižan život. Zašto joj se onda čini da joj sreća curi kroz prste? Ono što želi je biti radosna i sretna, a zna da to ne može postići a da nešto u svom životu ne promjeni. Nakon prometne nezgode slučajno upoznaje Claudea, rutinologa, koji joj svojom jednostavnom metodom pomaže u traganju za srećom i ostvarenjem njenih djetinjih snova. Radnja se čini jednostavnom, ali ne dajte da vas to zavara – sreća je istovremeno na dohvat ruke svima nama, ali je samo rijetki uhvate. Ova knjiga već je milijunima pomogla u tome.Diane je mlada žena koja vodi kafć-knjižaru u Parizu. Iznenada u prometnoj nesreći izgubi voljenog muža i kćer. Otada kao da prestaje živjeti; sve staje osim njezinog srca koje i dalje kuca. Uporno. Bolno. Uzaludno. Izgubljena u limbu uspomena, više ne zna kako nastaviti živjeti. Jedino društvo koje podnosi jest Félix, suvlasnik knjižare. Godinu dana nakon tragedije Diane se, usprkos protivljenju svojih roditelja, iznenada odluči preseliti u gradić na irskoj obali konačno odlučna ponovo izgraditi svoj život, i to sama. Tamo će upoznati Edwarda, privlačnog ali pomalo divljeg fotografa iz susjedstva. Hoće li sebi dopustiti da ponovo voli? Hoće li prevladati strah da će novom ljubavlju izdati voljene kojih više nema? Dirljiva i ispunjena nadom, Dianeina priča probudit će u vama brojne osjećaje. Nećete moći ostati ravnodušni prema toj ženi čije je putovanje toliko dramatično koliko je i neobično, kojoj je život sve pružio a potom uzeo, i koja nema drugog izbora osim boriti se. "" Agnes Martin-Lugand psihološki je ljubavni roman.Petero ljudi okupe se oko plitkoga groba. Kopali su ga naizmjence. Trebalo bi im puno više vremena da su kopali jamu za odraslu osobu… Mnogo godina kasnije, ravnateljica ženske škole nađena je okrutno utopljena. Bilo je to prvo u nizu jezivih ubojstava koji su potresli Black Country. Ali kad otkriju ljudske ostatke na zemljištu nekadašnjeg doma za nezbrinutu djecu, s njima na vidjelo izađu i uznemirujuće tajne tog mjesta. Policijska inspektorica Kim Stone nedugo nakon toga shvati da lovi izopačeni um, čija ubojstva sežu desetljećima unatrag. Broj tijela raste, a Kim mora spriječiti ubojicu prije nego što ponovno napadne. Međutim, da bi ga uhvatila, Kim se mora suočiti s vlastitim demonima iz prošlosti prije nego što bude prekasno. "" prvi slučaj inspektorice Kim Stone, fantastičan je prvijenac Angele Marsons.Malo je pisaca koji su s djelima klasične književnosti uspjeli ostvariti tako hrabar i inventivan, poticajan i oslobađajući dijalog kakav je s plejadom velikih pisaca u "" začeo jedan od najznačajnijih suvremenih ruskih autora Vladimir Sorokin. Opasna zimska pustolovina kotarskog liječnika Platona Iljiča Garina, koji hita da u izoliranom selu cjepivom suzbije opasnu groznicu, na mnogo načina priziva djela Tolstoja, Čehova, Turgenjeva i Gogolja, no na svijet u koji nas uvodi Sorokin nitko nas i ništa nije moglo pripremiti. O kakvoj je groznici, kakvu cjepivu i kakvu putu riječ? Koja sve čuda i kakva bića čekaju u toj snježnoj noći, za koju je teško odrediti kad se i gdje točno događa? I što nas čeka na njezinu kraju? Jedno je sigurno: neizvjesnost koja u Mećavi prati Platona Iljiča Garina sve do samoga kraja ove pripovijesti neće napustiti ni čitatelja, a Sorokinova lucidna distopija razotkrit će se kao napeto djelo vrtoglava tempa i provokativna satira na temu današnje Rusije." Evelyn Waugh, roman je po kojem je snimljena uspješna TV-serija (1981) i film s Emmom Thompson u jednoj od glavnih uloga (2008)... Okrilje Drugoga svjetskog rata. Britanski satnik Charles Ryder prisjeća se najljepšeg doba svojega život. Doba nevinosti, ali i doba grijeha na plemićkom imanju Brideshead... Brideshead je središte ovoga romana, snažno simboličko mjesto, ali i središte ljubavnoga trokuta koji čine pridošlica Charles te njegov prijatelj Sebastian i sestra Julija koji žive na Bridesheadu. Odnos između Charlesa i Sebastiana isprva se doima prijateljskim, no kada počinje nadrastati takvu vrstu odnosa, Charles se povlači i okreće Juliji. No čini se da i ondje vlada duboka podijeljenost jer je Julija razapeta između zakona koji osjeća u sebi i zakona koji nalažu njezina katolička vjera i obitelj, posebno njezina majka, ledi Marchmain. Roman u konačnici otkriva koji putevi vode do prokletstva, a koji do blagostanja, te hoće li Charles uspjeti pronaći svjetlo vjere za kojim traga dvadesetak godina...Francuska Indokina, 1952. Nicole je, kao i njezina starija sestra, dijete iz miješanog braka Vijetnamke i Francuza. Kad je napunila osamnaest godina, otac joj daje davno zatvorenu trgovinu svilom, no njezinoj starijoj sestri istodobno prepušta upravljanje uspješnom obiteljskom tvrtkom koja se bavi prodajom svile, što Nicole drži velikom nepravdom. Pogođena time, postaje bolno svjesna nepravdi i na drugim razinama, osobito u odnosu Francuza prema Vijetnamcima. U tjeskobnom ozračju ratnih zbivanja i brojnih nesuglasica sa sestrom i ocem, Nicole pronalazi utjehu u bliskom prijateljstvu s Markom, šarmantnim Amerikancem, a potom s Tranom, mladim gerilcem iz redova Viet Minha. A kad se nađe u intimnoj dilemi hoće li se prikloniti Francuzima ili pobunjenicima život će joj krenuti neočekivanim smjerom…" Dinah Jefferies obiteljski je roman prožet dirljivim ljubavnim trenutcima.Smoky Barret rukovodi skupinom FBI-evih agenata koji su strpali iza rešetaka neke od najstrašnijih kriminalaca današnjice. Na početku karijere Smoky je doživjela tragediju kad joj je podivljali manijak ubio kćer i muža, a lice joj unakazio ožiljkom. Poslije toga ona posvećuje svoj život hvatanju patoloških ubojica s ekipom otkvačenih i inteligentnih agenata. U najnovijem je romanu Smoky trudna i ponovno sretno udana. Zajedno s ekipom šalju je na zadatak u Denver gdje ih dočekuje grozan prizor, u jednoj uličici u predgrađu dvije su obitelji masakrirane, a netko je vodio brigu o tome da pažljivo izloži njihova tijela. Istraga vodi Smoky u golem podzemni bunker i prema otkrivanju mračne priče koja povezuje cijelu zajednicu. Riječ je o zločinu koji će zaprepastiti svijet. "" triler je koji vas drži u napetosti od početka do kraja. McFadyen je svakako najbolji suvremeni pisac trilera. Njegovi su zapleti genijalni, a otkrića šokantna. Serijal o specijalnoj agentici Smoky Barret postigao je nevjerojatan uspjeh diljem svijeta i zauzeo vodeća mjesta na svim važnijim književnim ljestvicama.U malome mjestu usred argentinske pampe ubijen je Tony Durán. Početak je sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a Durán je sve ono što je ondje teško razumjeti: elegantni Portorikanac s američkom putovnicom, mulat s manirama svjetskog čovjeka i kao da to nije dovoljno ljubavnik sestara Belladona. Blizanke Sofía i Ada naime kćeri su najmoćnijeg čovjeka mjesta, a njihova braća Lucio i Luca osnivači tvornice koja je osim prototipova trkaćih automobila u uspavani provincijski gradić dovela budućnost. I snove. U istrazi koju, svaki za sebe, provode osebujni mjesni policijski inspektor Croce i novinar iz Buenos Airesa Emilio Renzi ispreplest će se zato slojevi obiteljske i argentinske povijesti, sjedinjeni u priči o zločinu i strasti, opsesiji i vječnoj borbi novoga sa starim. "" Ricarda Piglia nesvakidašnji je krimić koji se opire klišejima i jednostavnim rješenjima.Dobro došli u Artemis. Broj stanovnika: 2000. Jasmine Bashara nikad nije sanjala o tome da postane junakinja. Jedino o čemu jest sanjala je da bude bogata. Ne opsceno bogata kao brojni posjetitelji Artemisa, prve i jedine ljudske kolonije na Mjesecu, tek dovoljno bogata da si priušti pristojnu hranu i dostojan stan te vrati stari dug. Povremeno švercanje ne dovodi je baš blizu cilja. No Jazz iznenada dobije priliku za savršen zločin koji sa sobom nosi i izdašnu nagradu. Ubrzo će saznati da se uvukla u zavjeru čiji je cilj kontrola Artemisa te da joj je jedina šansa za preživljavanje jako, jako opasna igra... "" je novi roman Andyja Weira, autora svjetskog bestselera "Marsovac" prema kojem je snimljen i istoimeni film u režiji Ridleyja Scotta, s Mattom Damonom u naslovnoj ulozi. Novi hit američkog pisca proglašen je i najboljim SF romanom 2017. u izboru čitatelja Goodreadsa.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog članka