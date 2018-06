Državni zavod za statistiku

Sredinom prošle godine,objavio je procjenjeni broj stanovnikatemeljen na podacima o razlici u broju umrlih i broju rođenih te službenim podacima o broju odseljenih i doseljenih i on je iznosioTo je oko 155.000 stanovnikanego tijekom popisa stanovništva 2011. godine. Međutim, u stvarnosti je ta brojka daleko veća.Naime, DZS podatke o iseljeništvu dobiva od MUP-a, a oni se odnose samo na one osobe koje su urednou Hrvatskoj, a takvi čine. Većina seiz Hrvatske jer ovdje još uvijek koriste određene prava, unatoč tome što neki već godinama žive i rade vani gdje su uredno prijavljeni, pa se zbog toga podaci o iseljenima DZS-a i podaci o useljenima iz stranih statističkih zavoda ozbiljno razilaze.Na primjer, u 2016. prema DZS-u iz Hrvatske se u Njemačku iselilo, dok je prema njemačkoj statistici doseljeno. U razdoblju od 2011. do kraja 2016., prema DZS-u u Njemačku se iselilo, a prema podacima Njemačke doselilo ih seSamo ove godine u Njemačku je otišlo, objavio je nedavno njemački Zavod za statistiku koji tvrdi kako je Hrvata u Njemačkoj ukupno, dakle više nego u susjednoj BiH. A prema podacima Eurostata, iz Hrvatske se do kraja 2017. godine u druge članice EU iseliloradno sposobnih građana.Tome treba dodati i činjenicu da u Hrvatskoj već godinamanego što se rađa, tako da se broj hrvatskih stanovnika prirodnim putem, od početka 2011. do kraja ožujka 2018., smanjio za gotovo(95.847). Tako da, ako se oduzmu svi koji su otišli u svijet ili na drugi svijet, Hrvatska danas po prvi put ima manje od 4 milijuna stanovnika.Ako vam se čini da su ovo, čekajte, bit će još i gore! Naime, prema nedavno provedenom istraživanju, čak 53% srednjoškolaca smatra da bi im bilo bolje vani nego ovdje, a čak 61% misli da su veze i snalažljivost važniji od učenja. Budućnost su ocijenili pozitivnom za sebe i Europu, ali negativnom za Hrvatsku, pa se može očekivati kako će se val iseljavanja samo još nastaviti, možda i povećati.